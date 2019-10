Toni Bou reclama un Premio Princesa de Asturias para el motociclismo español

El pasado viernes se entregó el Premio Princesa de Asturias 2019. La afortunada fue la exesquiadora estadounidense Lindsey Vonn, un galardón que premió la carrera deportiva plagada de éxitos de la mujer con más victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Se convirtió así en la sexta mujer que lo consiguió tras Navratilova, Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf, Boulmerka e Isinbáyeba.

El piloto español de trial Toni Bou, campeón mundial en 26 ocasiones, habló sobre ello reclamando dicho premio para el motociclismo español. "Es extraño que no tenga un Premio Princesa de Asturias con los éxitos tan increíbles que ha cosechado a lo largo de las últimas décadas como, por ejemplo, Ángel Nieto".

"En mi caso es un sueño, llevo 13 años consecutivos ganando los dos Mundiales y es algo que pasa en muy pocos deportes. ¿Por qué no ganarlo?", dijo en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

Las lesiones de Bou

El piloto catalán reconoció que todas las lesiones que ha tenido le han ayudado a ganar todos los éxitos en estos últimos 13 años, donde nadie ha sido capaz de batirle.

"Llevaba una carrera muy buena con muy pocas lesiones y en 2016 me rompí el hombro, pero la lesión fuerte fue en 2018, cuando me rompí tres vértebras en una exhibición. Las lesiones de espalda te impiden cualquier tipo de entrenamiento y tuve que utilizar la cabeza más que nunca. Utilicé toda mi técnica y descubrí cosas en mi pilotaje que no tenía ni controladas. Eso me ha servido para hacer uno de los años más completos de mi carrera", expresó.

El sueño del Dakar

"El Dakar es una aventura increíble que me gustaría hacer, pero sé que no sería competitivo y eso no me gusta, así que viniendo de los éxitos que vengo no me lo planteo. El Dakar me despierta mucho interés, pero la paciencia, los riesgos, lo que cuesta ser competitivo aunque seas rápido... Todo eso hace que de momento lo veo lejos".

[Más información: Toni Bou: "Los contratiempos me han hecho alcanzar la madurez como deportista"]