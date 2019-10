Antic, en contra del despido de Valdés: "El Barça necesita personas como él"

Hace unos días se confirmó la noticia del despido de Víctor Valdés tras 80 días en el Juvenil A del FC Barcelona. Desde el primer día chocó con el club y ha estado siempre rodeado de polémica en estos casi tres meses que ha durado su periplo en el banquillo. La relación era insostenible, sobre todo con Patrick Kluivert, director del fútbol formativo de la entidad catalana.

El pasado viernes se enfrentó al holandés y a Jordi Roura a cuenta del estilo y firmó su acta de sentencia. Él quería mandar en su equipo por encima de todo, incluida la idea de fútbol que siempre ha seguido La Masía con vistas al primer equipo.

El exentrenador del Barça, Radomir Antic, habló en una entrevista para Esports COPE sobre el despido de uno de los grandes iconos del barcelonismo, llegando incluso a defenderle. Además opina de varios temas sobre la actualidad azulgrana.

"Deberían haber llegado a un acuerdo porque el club necesita personas como Víctor Valdés. Creo que no ha sido comprendido y parece que se ha encontrado inconvenientes. No me gusta nada lo que ha pasado. Él quiso defender la convivencia en su vestuario por el bien del equipo, porque es más importante eso que las individualidades", comenta.

"Kluivert es un hombre del Ajax y el carácter en Barcelona es diferente y yo creo que no es bueno imponer un sistema de juego por encima de los recursos de la cantera”.

El estado de forma de Griezmann

"Griezmann debe reflexionar y no buscar excusas. Me sorprende que un jugador de sus características no arriesgue más y siempre busque la jugada más fácil dando el balón al compañero más cercano. Parece que no ha encontrado su sitio en el campo y participa muy poco en el juego. Además es un jugador que poco puede aportar desde el banquillo".

La situación de Rakitic

"Con el regreso de Messi, Rakitic tendrá más posibilidades de jugar porque el centro del campo no tendrá que ser tan creativo. Sin Messi, Arthur tiene más opciones de jugar, pero cuando vuelva Messi, las tendrá Rakitic".

La perla Ansu Fati

"Se debe llevar justo como lo están haciendo. Es un jugador que aporta juego directo, ya sea de titular o desde el banquillo. Ante defensas muy pobladas, él con su técnica puede resolver y ayudar al equipo".

