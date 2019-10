El Barcelona no ve incompatible "ayudar Cartagena" aunque la región "quiera el 155"

El FC Barcelona defendió esta noche que el próximo 13 de noviembre (19:00 horas) el primer equipo juegue un amistoso contra el Cartagena para recoger fondos para ayudar a los damnificados por las riadas de los aguaceros caídos hace semanas, y que ello no es incompatible aunque el gobierno de la región votase la aplicación inmediata de un 155 total en Cataluña.



En la comparecencia del portavoz de la junta directiva del Barcelona, Josep Vives, este martes por la noche en el Camp Nou, se le formuló la siguiente pregunta: "Hace no mucho que se supo que el Barcelona jugaría un amistoso en Cartagena, región que aprobó en su parlamento la aplicación inmediata del 155 en Cataluña. ¿No sé si hay un punto de incongruencia?".



El portavoz del Barcelona argumentó esta noche la posición del club catalán respecto a las ayudas, de la siguiente manera: "Saben lo que pasa, que cuando las personas nos necesitan, no miramos ni el carnet, ni la procedencia, ni el color de la piel, ni si piensan como nosotros o no, ni tampoco en qué lengua hablan".



"Cuando la Fundación del Barcelona está ayudando a 460.000 niños y niñas de toda Cataluña y a más de un millón y medio en todo el mundo, no pensamos de dónde vienen, ni del país que son, ni la etnia, Pensamos solamente que son personas que necesitan nuestra ayuda", añadió.

Ayudar a una zona

"Si hablamos de unas personas que están en una zona de España que han sufrido una lluvias muy importantes, y nosotros los podemos ayudar aportando nuestro grano de arena, lo haremos, piensen lo que piensen, aunque piensen de una forma muy diferente a nosotros", amplió Vives.



El portavoz de la junta recordó la posición del Barcelona respecto al artículo 155 de la Constitución, cuya última aplicación obligó a destituir al gobierno catalán en el Parlament y programar nuevas elecciones.



"El presidente del Barça en la asamblea de compromisarios de hace tiempo dijo que estaba en contra de la aplicación del 155, y lo continuamos manteniendo... y lo continuaremos manteniendo. Pero esto no nos impide ir a ayudar a las persona que nos necesitan, sean de donde sean y piensen lo que piensen, y hablen como hablen", concluyó.

