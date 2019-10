El Barça cuestiona el arbitraje ante el Sevilla y considera que despedir a Valdés no es un fracaso

Las dos expulsiones (a Ronald Araujo y Dembelé) el pasado domingo ante el Sevilla no han sentado bien a la directiva blaugrana, algo que se ha hecho público con las declaraciones de algunas personas importantes en la entidad.

Este es el caso de Josep Vives, quien es portavoz del club barcelonés desde 2015, y antes que ello fue periodista, abogado y político. Vives, además de ser un buen conocedor de los medios de comunicación, ha sido galardonado con varios premios. Hoy, es protagonista por sus declaraciones.

Este también ha hablado de la salida de Valdés del club, ya que el portero no volverá a ser entrenador del Barça Juvenil A. "No estoy de acuerdo en que Valdés haya salido por la puerta de atrás", comentaba el portavoz.

A ello añadió que simplemente la relación no funcionó, y no menciona ninguna disputa entre exentrenador y club. "Sería exagerado hablar de fracaso, simplemente no ha funcionado", declaró.

"No son justas"

"Entendemos que las dos expulsiones ante el Sevilla no son justas", declaraba el portavoz. "Confiamos en que el Comité de Competición nos de la razón", finalizaba, apelando a la denuncia del Barça para que retiren las tarjetas rojas a sus jugadores, creyendo que el árbitro exageró sus actos.

La expulsión de Mateu Lahoz a Dembélé

Para poner en contexto la situación, decir que Dembelé fue expulsado por llamar "malo" al árbitro. El colegiado Mateu Lahoz no dudó en echar del campo al francés, encarándose a su vez con otros jugadores del club como Piqué, Suárez, o Messi (quien también le recriminó diciéndole "malo").

El club blaugrana, viendo la injusticia del acto del colegiado, decidió recriminar la cartulina al Comité de Competición, esperando que retiren la sanción y sus jugadores puedan estar disponibles para el choque ante el Eibar (19 de octubre).

