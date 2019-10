Odegaard está en contacto con el Madrid: "Están contentos conmigo"

Martin Odegaard, uno de los jugadores revelación en lo que llevamos de campeonato, ha hablado para los medios sobre su relación actual con el Madrid y lo que piensa del fútbol en España. El noruego quiso recalcar el trato que tiene con los blancos actualmente.

Sobre el equipo de Zidane quiso declarar que se mantiene en contacto con ellos, y que afirman estar felices con su rendimiento: "Tengo contacto con el Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Ahora me han felicitado y alabado mi buen comienzo en Liga, me han dicho que están contentos conmigo", expresaba el jugador para Eurosport Noruega.

Él es feliz en San Sebastián, y su idea es seguir los dos años que tiene estipulado en la cesión, algo que sabe que le va a venir bien. "La idea es respetarlo. Estoy contento en el equipo, y así quiero seguir hasta cuando acaben mis dos años aquí", declara el futbolista.

España no le teme

Sobre el enfrentamiento con España en este parón de selecciones, el futbolista de la Real tuvo unas palabras, afirmando que no cree que el combinado español tenga miedo de lo que pueda hacer. "No creo que estén preocupados por mí. Harán su juego, a ellos no les afecta el rival. No creo que estén pensando en mí".

Este choque le llevará a enfrentarse a antiguos y futuros compañeros, como es el caso de Sergio Ramos. El noruego se deshizo en elogios sobre el central del Madrid. "Siempre es bueno jugar contra buenos jugadores como él. El encuentro será especial por eso".

[Más información: El plan del Real Madrid con Odegaard: portazo a la Premier]