El VAR de la Federación no acaba con la polémica: las grandes quejas de los clubes en lo que va de Liga

¿Por qué la polémica no acaba con el VAR?

Ni el VAR apaga este incendio. La guerra entre los clubes y los aficionados contra los árbitros no ha cesado incluso con la entrada de la tecnología en el fútbol. El comienzo de La Liga no ha estado exento de polémica tras un primer año 'de prueba' del sistema de videoarbitraje. La Federación quiso que esta temporada el VAR fuera llevado por la empresa Hawk-Eye Innovations Limited y solo se han generado más dudas en torno a su manejo.

En el último mes se han vividos dos de los mayores escándalos que se recuerdan: una hipotética línea de fuera de juego que no se corresponden con las del VAR durante el encuentro entre Athletic y Valencia y un posible fallo de conexión con el sistema de videoarbitraje en el Leganés - Levante del pasado fin de semana.

Escándalo en Butarque

El Leganés ha estallado contra el arbitraje y reclama que se repita el partido contra el Levante. Este martes formalizó su impugnación del choque celebrado el pasado 5 de octubre en Butarque, perteneciente a la octava jornada de La Liga, y que acabó 1-2. Solicita la nulidad del mismo y su repetición desde el minuto 44, instante en el que los granotas metieron su primer gol de penalti.

El (no) penalti contra el Leganés

Un penalti mal señalado puesto que la acción se produjo fuera del área y en el que no se aplicó el protocolo VAR para intervenir y revisar dónde se produjo la infracción. La principal teoría era un fallo del sistema de comunicación (que ya se produjeron al comienzo del partido), pero desde la RFEF se desmintió. El Leganés no entiende, entonces, por qué el VAR no cumplió con su papel en una acción tan determinante.

El lío de las líneas en San Mamés

Este episodio ha recrudecido la guerra entre la Federación y LaLiga, que tuvieron un cruce de acusaciones después de la polémica del partido entre Athletic y Sevilla. Los primeros señalaron a la realización de supuesta manipulación por una línea de fuera de juego que no se correspondía a la del VAR, pero los segundos se defendieron alegando que las imágenes desde el VOR no llegaron hasta pasados más de 40 minutos. Las imágenes corresponden al único gol del partido, de Denis Cheryshev, y que dio la victoria al Valencia.

El falso fuera de juego de Denis Cheryshev

Dos fallos graves, uno que cambió el devenir de un partido y otro que aumentó la alarma social contra el videoarbitraje. El nuevo VAR de la Federación queda señalado por estos dos errores y algunos que se mantienen. Además, parece que el separar la realización del partido de los encargados del VAR no ayuda a comprender el sistema. Siguen habiendo líneas trazadas desde el VOR que no se entienden y su intervención en según qué acciones siguen dejando muchas dudas.

La polémica regla del tendón de Aquiles

Una regla que está poniendo en tela de juicio el arbitraje y el uso del VAR es la ya famosa 'ley del tendón de Aquiles'. Una norma que se aplica desde esta temporada y que sanciona con dureza aquellas entradas realizadas sobre el talón. Sorprendieron las expulsiones en la primera jornada a Jorge Molina y Luka Modric por esto, pero desde entonces no se ha seguido utilizando el mismo criterio.

La denuncia de Jaime Mata

El CTA intentó regular esta norma pidiendo más moderación a la hora de sancionar este tipo de infracciones. Una medida que solo ha hecho aumentar la incertidumbre entre los principales protagonistas, los jugadores. El delantero del Getafe Jaime Mata mostró este fin de semana su talón con varios puntos de sutura después de que recibiera una entrada en dicha zona durante el partido contra la Real Sociedad. Ni el colegiado sancionó la acción, ni el VAR intervino.

Tres grandes polémicas que siguen poniendo en tela de juicio el funcionamiento del VAR en España. La Federación quiso tomar cartas en el asunto el pasado mes de mayo cambiando de encargado para el VAR, pero los escándalos de Butarque y San Mamés les ha dejado expuestos, a la RFEF y a Hawk-Eye. Mientras tanto, la desconfianza en este sistema, que venía a impartir justicia en el fútbol, sigue creciendo y ya surgen sospechas aún peores. Victoria Pavón, presidenta del Leganés lanzó la bomba: "No competimos en igualdad de condiciones".

