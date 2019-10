LaLiga reconoce un error del VAR y el Leganés explota: piden repetir el partido contra el Levante

El VAR vuelve a ser protagonista otra jornada más. Esta vez la polémica estuvo en Butarque, durante el enfrentamiento de la octava jornada de Liga entre Leganés y Levante, en el que los de Pellegrino cayeron derrotados por 1-2 ante su público. Un partido en el que el colegiado Munuera Montero pitó un penalti erróneo a favor de los granotas.

El árbitro andaluz señaló como pena máxima un derribo de Siovas sobre Roger que se produjo fuera del área. El delegado de LaLiga presente en Butarque reconoció a Felipe Montero, vipresidente del Leganés, que hubo un error en la jugada, ya que no existió conexión alguna con el VAR. En el momento de verificar la jugada no se llegó a hacer, tal y cómo apuntan desde el club pepinero.

Lo que si hubo fue una conexión telefónica entre el VAR y Butarque. Clos Gómez se puso en contacto con Álvarez Izquierdo, responsable del videoarbitraje en el encuentro. Sin embargo, Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, no se explica porque no se rectificó la acción una vez se conoció que el derribo era fuera del área.

Jugada polémica entre Siovas y Roger.

El Leganés explota

Esta situación ha generado malestar en el club pepinero. La propia presidenta del Leganés, Victoria Pavón, ha comunicado que la entidad madrileña va a tomar cartas en el asunto: "Vamos a solicitar repetir el partido porque el VAR tiene que funcionar y los equipos tenemos que saber si esta funcionando".

"Hoy sabíamos que el VAR no funcionaba por el delegado del club. El mismo delegado de árbitros dice que no es penalti desde el primer momento", espetó la máxima mandataria del Leganés.

A pesar de que en el conjunto pepinero consideran una "injusticia" lo sucedido ante el Levante, y que apelan al "reglamento" para "repetir el partido", se trata de una opción imposible.

El reglamento especifica que no se podrá invalidar un partido por "errores en el funcionamiento de la tecnología VAR", "decisiones erróneas en las que haya participado el VAR", "las decisiones de no revisar un incidente" y "las revisiones de situaciones o decisiones no revisables".

[Más información: El Levante hunde al Leganés en Butarque con un Aitor descomunal]