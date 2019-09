La confesión más sincera de Diego Costa sobre el adiós de Griezmann al Atlético

Griezmann dejó el Atlético de Madrid tras cinco temporadas en el conjunto rojiblanco para poner rumbo al FC Barcelona. El equipo de Ernesto Valverde depositó la cláusula de rescisión pagando al conjunto madrileño 120 millones de euros.

La salida del jugador francés no gustó a muchos rojiblancos y a parte de la directiva del Atlético de Madrid. Diego Costa concedió una entrevista al canal de Youtube ¡Qué Partidazo! y habló sobre todo ello justificando la decisión que había tomado Griezmann.

"Su sueño era jugar con Messi y con Suárez. Todos sabemos el jugador que es Griezmann. Como futbolista siempre quieres experimentar y es normal que quiera jugar allí y probar si puede ser un jugador importante como lo era en el Atleti. Quería algo nuevo y eso lo tiene en el Barça", dijo.

El de Lagarto justificó y defendió el adiós del jugador francés al equipo rojiblanco: "No le intenté convencer de que se quedase, pero si me hubiera preguntado le habría dicho que cada persona tiene que vivir cosas diferentes. Yo me fui al Chelsea cuando vi que era el momento de irme. Por irte de un equipo no significa que seas un ingrato con el club".

"Fue una decisión normal. Es una persona que siempre fue de cara, nunca faltó a un entreno, siempre era un ejemplo…No podemos hablar nada malo de él, sólo agradecerle", expresó.

