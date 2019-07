Saúl Ñíguez: "Diego Costa no tiene que reivindicarse de nada"

El Atlético de Madrid ha salido muy reforzado del primer derbi que se disputó en suelo americano. Los de Simeone no solo vencieron, sino que endosaron una goleada histórica al Real Madrid (3-7). "No esperamos un derbi así. Se nos puso de cara el partido desde el minuto uno. Nos ponemos contentos por el trabajo realizado tras las dos semanas sufriendo en San Rafael. Nos pone contentos que los nuevos tengan esas ganas de competir", ha comentado Saúl Ñíguez.

Sin embargo, desde el vestuario colchonero no quieren lanzar las campanas al vuelo y prefieren ser cautos tras mostrarse muy superiores a los de Zidane: "No pensamos en eso, sí en estar preparados cuando empiece La Liga", "No cuenta nada. Es solo un partido, solo queremos ver reflejado el trabajo. No estamos en las mejores condiciones todavía. Es cierto que salió todo genial, pero no nos pone contentos recibir dos goles al final", continuó el futbolista.

Sobre las nuevas incorporaciones también dio sus impresiones, a los que cree que hay que ayudar para su adaptación. "Lo más positivo que hay es que todos tienen las ganas de adaptarse. Quieren estar aquí. Intentamos integrarlos y 'El Cholo' les explica la táctica", apuntó Saúl Ñíguez desde Estados Unidos.

Joao Félix y Diego Costa

El joven futbolista portugués ha causado sensación durante el partido frente al eterno rival, llegando a marear a la defensa del Real Madrid. "No hay que meterle presión. Un partido no marca un jugador. Hay que darle tiempo. Tiene mucho talento y se va adaptando. Al final de la temporada valoraremos todo", dijo sobre Joao Félix.

Diego Costa celebra uno de sus goles al Real Madrid REUTERS

Para finalizar, habló sobre Diego Costa, el cual estuvo muy discutido el pasado curso y que fue expulsado en el derbi disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: "Costa no tiene que reivindicarse de nada. El año pasado tuvo muchas lesiones. Podría ser nuestro gran fichaje. Tiene mucho peso para nosotros por su carácter y porque contagia".

