El fichaje de Griezmann por el Barcelona preocupa a Rummenigge

En el Bayern Múnich llevan varios años lanzando ataques por la explosión del mercado de fichajes. El último movimiento que ha preocupado al seno del conjunto bávaro es el de Griezmann al Barcelona. Sobre ello ha hablado Rummenigge en una entrevista para el diario Bild.

"El mercado ha cambiado por completo", ha asegurado el alemán quien no ha ocultado su "preocupación": "Lo que me causa preocupación no son solamente las sumas por traspaso; 100 o 120 millones de euros ya no son nada espectacular. Estoy mucho más preocupado por los sueldos que se están pagando, sobre todo en España, Inglaterra e Italia. La tendencia va hacia pagar sueldos netos. Tenemos que tener cuidado de no desestabilizar nuestro orden salarial. Las dimensiones son enormes".

"Por ejemplo Griezmann, sueldo millonario de dos cifras al año y neto. Todo esto hay que multiplicarlo por dos ya que el club es el encargado de pagar los impuestos", ha apuntado un Rummenigge que pone de relieve el problema en alcanzar tales cifras. El Barcelona pagó la cláusula de rescisión de 120 millones de euros del delantero francés a lo que se suma la alta ficha del futbolista, de unos 17 'kilos' por temporada.

Antoine Griezmann durante su partido de debut con el Barça frente al Chelsea. REUTERS

El camino del Bayern

Karl-Heinz Rummenigge ha revelado la estrategia del Bayern Múnich para seguir siendo competitivos, pero sin sucumbir a la dinámica del resto: "Tenemos que seguir con nuestro camino de siempre en el Bayern. En un futuro, las posiciones 17, 18, 19 y 20 de nuestra plantilla deberán estar ocupadas por gente joven que no cueste tanto dinero y cobre normal. Después tenemos que lograr sacar a uno o dos de esos cuatros jugadores al año que tengan la capacidad de tener continuidad en el primer equipo. Será una tarea interesante".

