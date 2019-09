Lukaku se planta contra el racismo: "La próxima vez responderé"

El racismo continúa presente en el deporte. Son muchas los aficionados que mantienen esta manera de pensar y no se cortan a la hora de realizar cánticos de este tipo. Romelu Lukaku es uno de los futbolistas afectados y ha decidido decir 'basta'. El belga recibió esta discriminación en el estadio del Cagliari y no la aceptará más.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, aseguró que lo mejor es que el jugador aludido "tome una posición" porque el racismo "es algo que debe ser respondido, porque el fútbol es global y multicultural, y si realmente quieres atraer a los mejores jugadores debes de recibirles con los brazos abiertos, porque ellos a su vez tienen que adaptarse a una nueva cultura. "Por ello es fundamental no discriminar y apreciar lo que uno tiene", agregó.

No obstante, su actitud no es entendida ni defendida por muchos otros, como es el caso de los aficionados interistas Curva Nord, quienes redactaron una carta justificando esta actuación. El escrito pedía que entendiera lo ocurrido como "una forma de respeto por el miedo que tienen a tus goles y no como odio hacia ti o porque sean racistas".

Lukaku en el encuentro ante Cagliari EFE

Además, afirmaron que en Italia se usan "diferentes formas de animar a nuestro equipo y poner nervioso al rival". Sin embargo, se trata de un comportamiento que se debe condenar y prohibir en todo lo relacionado con el fútbol y el deporte en todos sus ámbitos.

