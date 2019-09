Szczesny: "Yo senté a Alisson y ahora mi suplente es Buffon... soy el mejor de la historia"

La autoestima es lo último que hay que perder. Así es como debe pensar Wojciech Szczesny, portero de la Juventus, quién se proclamó el "mejor portero de la historia" en una entrevista durante la concentración de su selección. El polaco se llegó a comparar con Alisson y Gianluigi Buffon en su etapa en los respectivos equipos.

El portero reconoció, en tono de broma, que cuando estaba en Roma, mandó a Alisson al banquillo, al que considera el "mejor portero del mundo". Actualmente, milita en la Juventus y confiesa que su suplente es Buffon, "uno de los mejores de la historia". "La conclusión que sacó es que probablemente sea el mejor del mundo y de la historia", manifestó entre risas.

En cuanto a números, el internacional polaco mantiene un claro liderazgo en la portería de los clubes en los que ha jugado. En 2011 se hizo con la portería del Arsenal, en Roma fue titular mientras que en la Juventus fue el portero seleccionado para sustituir a Buffon.

Gianluigi Buffon durante un partido con el PSG REUTERS

No obstante, se muestra contento de la vuelta del guardameta italiano al conjunto tras un año en el París Saint-Germain: "Un año más de aprendizaje de Gigi es una experiencia incalculable. Es un buen movimiento para la Juventus y para mí. La posibilidad de entrenarme con él, hablar, observarle y compartir ideas no puede ser valorado. Tendría que ser muy estúpido de no aprovecharlo", manifestó a Przeglad Sportowy.

