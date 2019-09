El discurso de Cristiano a unos niños tras ganar un premio: pone los pelos de punta

Cristiano Ronaldo acudió en su país a la gala Quinas de Ouro 2019. El futbolista de la Juventus de Turín se alzó con el galardón a mejor jugador de la campaña pasada. La decisión es tomada por la Federación Portuguesa de Fútbol, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol del país luso.

El de Funchal ha querido transmitir sus sentimientos a lo largo de este último año, complicado para él. Ha pedido un poco de calma en la prensa deportiva así como en las Redes Sociales: "Tengo que hablar de una parte que no podemos olvidar. Este mundo va tan rápido, las Redes Sociales, internet, la propia prensa, que es una jungla, no solo conmigo, sino también hacia otras personas. Este año ha sido muy difícil a nivel personal. Un año extremadamente complicado". explicó emocionado el jugador.

Ha hecho un llamamiento a la sociedad en general, especialmente a los adultos, para proteger a los más pequeños de toda esta vorágine en las redes: "Lo que puedo decir, no tanto a la gente mayor, sobre todo a los niños, que tengan la certeza absoluta que hay que proteger a los niños menores de 15 años, quienes también en unos días, seguramente en Youtube verán estas imágenes.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, ha enviado un mensaje a los más pequeños, animando a que cumplan sus sueños a pesar de que les intenten hundir:"Nunca se dejen influenciar por la prensa. Siempre llevad vuestros sueños hacia adelante. Que no os depriman. Sean siempre serios con lo que quieran lograr y no os dejéis engañar con lo que os digan que no sois capaces, que no vais a llegar a nada en la vida. Cuando eso pase, tápense los oídos y vayan a sus camas pensando que claro que van a ser algo en la vida. Eso es lo que yo hice", dijo el crack portugués.

[Más información: Cristiano Ronaldo: Zidane me hacía sentir especial"]