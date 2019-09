A la mujer y agente de Icardi no le gusta París: Wanda Nara critica su fichaje por el PSG

Wanda Nara ha vuelto a poner a Mauro Icardi en el punto de mira. A pocos días de hacerse oficial su renovación con el Inter y su cesión al París Saint-Germain, su esposa ha lanzado unas declaraciones que levantan cierta polémica sobre la decisión final tomada sobre el futuro del argentino.

La agente del futbolista ha concedido una entrevista a Morfi en la que considera que "el PSG era la peor opción desde la organización familiar". "Hubiese sido más práctico que aceptara una de las ofertas de clubs italianos", agregó.

Además, confesó que "todas las relaciones tienen crisis y la de Mauro con el Inter empezó a deteriorarse cuando rechazó en enero ser traspasado". Posteriormente, Wanda Nara echó 'más leña al fuego' y reconoció su destino ideal para Icardi.

Icardi (26 años), al PSG

"Me gustaría que vaya a Boca. Imagino qué puede sentir un jugador en esa cancha. Yo soy de River pero no pondría piedras en el camino para que firme. Para mí hubiese sido una súper oportunidad de vivir este embarazo con mi hermana. Me encantaría volver al país y ojalá juegue ahí", explicó.

Sobre los rumores de las posibles negociaciones con el equipo argentino, afirmó que con Boca "nunca hubo nada formal". "El que me conoce sabe que no busco un interés comercial propio. Lo hago por el amor que tengo por Mauro", concluyó.

La tensión entre Icardi y el Inter iba cada vez más en aumento. Incluso, el futbolista decidió pasar a la ofensiva y demandar al club italiano buscando ser readmitido en la plantilla y ser 'indemnizado' con 1.500.000 euros por los daños provocados.

[Más información en: Los nuevos quebraderos de cabeza del PSG y Leonardo tras retener a Neymar]