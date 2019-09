El día de perros de Cristiano: se cae vestido a la piscina, se quema... ¡y se queda sin likes!

No es el día de Cristiano Ronaldo. El portugués ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales donde todo le sale mal: se quema con el café del desayuno, no consigue darle toques al balón, no lorga ni un solo like en sus redes... así que el luso decide poner solución a su catastrófica jornada rociándose con su propia colonia Play it cool.

Un remedio que parece que funciona, porque a partir de ese momento al jugador le sale todo rodado: los likes y los toques se multiplican, el café está en su punto, y hasta consigue que en sus tostadas aparezca su propio nombre.

Cristiano Ronaldo ha creado un imperio con su marca CR7. Ropa, calzado y complementos de todo tipo, hasta tiendas físicas en Portugal para poder comprar todos su productos. En muchas ocasiones él mismo es la imagen publicitaria. El perfil de su marca tiene casi dos millones y medio de seguidores en su Instagram.

Su empresa es solo una pequeña parte de la fortuna del luso. Los contratos publicitarios son una de sus mayores fuentes de ingresos. La marca de relojes suizos Tag Heuer, la aerolínea Emirates o Nike -con quien tiene un contrato de por vida- entre otros, todos disfrutan de Cristiano Ronaldo como gancho publiciatario.

