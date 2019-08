La brutal respuesta de Lukaku a los que le llaman gordo... con peineta incluida

Romelu Lukaku se ha visto envuelto en una polémica nada más aterrizar en Italia y tiene que ver con su forma física. Varios medios italianos hablan de que el delantero belga ha llegado pasado de peso y tendría que adelgazar antes de volver a jugar, tal y como le habrían dicho desde el Inter. La cuestión es que pesaría 104 kilos y tendría que perder cuatro.

El jugador no ha tardado en pronunciarse a través de las redes sociales y lo ha hecho con una reivindicativa foto sin camiseta en la que enseña su torso. Lukaku aparece definido y, desde luego, no da la sensación de encontrarse fuera de forma física. Manda una peineta a sus haters y añade el siguiente mensaje: "No está mal para ser un gordo".

Lukaku llegó al Inter de Milán el pasado 8 de agosto. El belga firmó procedente del Manchester United en el último día de mercado en Inglaterra a cambio de 80 millones de euros. En Italia se ha rumoreado que se perdería el comienzo de la Serie A contra el Lecce por culpa de su sobrepeso.

Lukaku manda un mensaje a los que le llaman gordo

