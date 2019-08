Lukaku explota y carga duramente contra el United: “¡Que les jodan!”

El culebrón de Romelu Lukaku llegó a su fin. El futbolista belga se marchó del Manchester United tras varias semanas de incertidumbre sobre su futuro. El delantero aterrizó en el Inter de Milán y no ha tardado en rajar sobre el conjunto inglés en LightHarted Podcast y, más específicamente, sobre la afición.

Lukaku ha considerado que los red devils tienen que "encontrar culpables" y siempre eran Pogba, Alexis o él. "Los tres todo el tiempo. Para mí, siempre hay muchas formas de verlo. Mucha gente cree que no tenía que ser parte del once. Así lo siento yo tras las conversaciones que tuve, lo sé", explicó.

Además, planteó su teoría: "Lo que me hace reír es que '¿cómo demonios voy a hacer tan mal con mi equipo y me está yendo tan bien con la selección?'". "Algo esta mal, ¿soy yo? No jugué las últimas tres semanas de la temporada y tuvo tres semanas más antes de irme con la selección. Pero estaba allí y entrenando, nunca me quejé", agregó.

Romelu Lukaku, en su presentación con el Inter

Por último, defiende que no cree que "fuera el único que jugó mal" porque "mucha gente no estuvo bien". "Si quieren echarme la culpa a mí, que les jodan. Sé por lo que he pasado y es solo fútbol. Estoy jugando pero en algún momento me iba a ir y a hacer otra cosa. Fue una mierda. Mucha gente creía que no podía formar parte del equipo. Para mí no era así, entonces lo mejor era ir por caminos separados", finalizó.

