De Rossi: "Iniesta es el centrocampista más completo de la historia"

A sus 36 años, Daniele De Rossi se encuentra viviendo una de sus últimas aventuras en el fútbol profesional en las filas del Boca Juniors. El veterano centrocampista italiano ha acaparado todos los focos tras su entrevista con Fox Sports, donde ha hablado de la admiración que siente por Juan Román Riquelme, mientras que el nombre de Andrés Iniesta tampoco ha quedado en el olvido.

En este sentido, De Rossi iba a situar al manchego en la primera posición del ranking de mejores centrocampistas de la historia y, además, desveló su deseo de conocer a Riquelme en persona: "Solo vi un centrocampista mejor que Juan Román Riquelme y es Andrés Iniesta, que consideró yo que es el más completo de la historia. Me gustaría encontrarme con Riquelme".

También iba a revelar una anécdota de un grupo de WhatsApp, del que ha confesado que se utiliza para hablar únicamente del fútbol y que el protagonista de la foto de perfil no podía ser otro que Juan Román Riquelme: "Tengo un grupo de WhatsApp donde se habla solo de fútbol con mis amigos, en realidad, solo de centrocampistas y la foto de perfil es Riquelme atándose las botas".

Iniesta ante el Barcelona durante la Rakuten Cup. Foto: Twitter (@FC_Barcelona_es)

Riquelme, más que un ídolo

Más adelante, el italiano matizó en las razones por las que el exjugador del Barcelona y del Villarreal es un ejemplo a seguir para él: "Riquelme es un jugador distinto a lo que se puede encontrar en el fútbol de hoy y del pasado. Miraba lo que hacía, más allá de ser un jugador diferente. En Argentina se cree que los españoles o los italianos no miramos fútbol argentino o que no sabemos de eso o que no admiramos a estos futbolistas, pero no es así".

Finalmente, De Rossi confesó que Antonio Cassano comparte su misma admiración por Riquelme y ha apuntado que es imposible no estar 'enamorado' de un jugador con todas sus cualidades: "Tengo a Cassano que me llama para poder ver a Riquelme. Está enamorado de él, no puedes no quedarte enamorado de un jugador como él".

[Más información: Iniesta como nunca antes le habías visto: patada al rival y se encara con él]