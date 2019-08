Klopp deja en el aire su posible retirada: tiene contrato con el Liverpool hasta 2022

La historia del Liverpool tiene un antes y un después con la figura de Jürgen Klopp como protagonista. Desde que el entrenador alemán cogiera las riendas del conjunto red en 2016, la progresión del equipo ha ido a más con el paso de los años y, el pasado 1 de junio, alcanzó la cima europea tras derrotar al Tottenham en la final de la Champions en el Wanda Metropolitano.

Además, en la edición 2018/2019 de la Premier League, estuvo muy cerca de arrebatarle el trofeo liguero al Manchester City de Pep Guardiola. Solo un punto marcó la diferencia entre ambos conjuntos y, en el nuevo curso que ya ha empezado, el Liverpool quiere volver a aspirar a todo bajo el mandato de Jürgen Klopp.

En lo que se refiere al futuro del técnico alemán, ha saltado la sorpresa en el club de Anfield con unas declaraciones que el propio Klopp ha realizado en una entrevista para Bild: "Espero continuar así, pero en dos o tres años no sé qué puede pasar. Quizás me retire. No es seguro, sin embargo, si lo fuera, no te sorprenderías".

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool EFE

Incertidumbre a partir de 2022

El vínculo de Jürgen con el Liverpool se extiende actualmente hasta el año 2022, lo cual asegura su presencia en el banquillo de los reds durante la nueva temporada y otros dos cursos más, pero ha dejado en el aire lo que le pueda deparar el futuro después de ese plazo.

En el caso de retirarse, dejaría todo un legado en el mundo del fútbol y sobre todo en Anfield, donde ha logrado sacar adelante un proyecto con mucho futuro y, sobre todo, ha conseguido que un grupo muy unido se corone en Europa levantando 'La Orejona' en la capital de España.

