Klopp bromea sobre el fallo de Adrian: "Es cosa de porteros del Liverpool"

El Liverpool ha cumplido en sus dos primeros compromisos de la Premier League y se ha embolsado los seis primeros puntos tras haberse impuesto al Norwich City y al Southampton. En el caso de este último, el triunfo se ha producido a domicilio y a posteriori de que el equipo de Jürgen Klopp se proclamase campeón de la Supercopa de Europa.

El portero español, Adrián San Miguel, salió consagrado de la prestigiosa cita europea ante el Chelsea como el gran héroe tras su actuación durante el partido y en la tanda de penaltis decisiva. No obstante, en su posterior participación contra el Southampton, el guardameta no se iba a mostrar del todo acertado y un error con los pies iba a propiciar un gol en contra.

Al respecto de este fallo, Klopp iba a comparecer ante los medios tras la victoria e iba a hablar de ello añadiendo un toque de humor: "Fue una cosa de porteros, no hay problema mientras luego ganemos los encuentros". Además, recordó que a Alisson, su otro portero que se encuentra lesionado, cometió un error muy similar el curso pasado contra el Leicester: "Ali hizo lo mismo, es una cosa de porteros en el Liverpool".

Adrián, portero del Liverpool, durante el partido contra el Southampton EFE

Jugó sin estar al cien por cien

Más adelante, el técnico del conjunto red iba a recordar que Adrián no se encontraba al cien por cien físicamente y que otros jugadores debieron asumir mayor responsabilidad: "Adrián tenía el tobillo muy hinchado, estoy contento con sus paradas, pero se le cedieron demasiados balones. No era correcto esperar que los analgésicos seguirían haciendo efecto, los otros jugadores debían haber tomado mayor responsabilidad en la construcción del juego. No digo que el gol se debiera al gol pero para cómo tenía el tobillo hizo muy buenos pases".

Fue duda hasta el final

De hecho, el portero español fue duda para el compromiso de la Premier a domicilio a causa de que un fan le lesionó durante la celebración de la Supercopa de Europa. Finalmente, Klopp decidió incluirle en sus planes y apostar por él para defender la portería, y pese a ese tanto encajado, el Liverpool se hizo fuerte y consiguió su segunda victoria consecutiva en la liga inglesa.

