Iniesta confiesa haber "saboreado" el enfrentamiento ante el Barça

Andrés Iniesta tuvo la oportunidad de verse cara a cara con sus excompañeros del Barcelona. El futbolista manchego abandonó el club azulgrana en 2018 para unirse al Vissel Kobe. Una temporada después, se ha medido ante él por la Rakuten Cup y habló al respecto en zona mixta.

El centrocampista reconoció que "se hace raro". "Tanto tiempo jugando con los mismos jugadores, es raro y especial. Cuando empieza el partido te centras en jugar e intentar dar una buena imagen" explicó.

Además, consideró que el enfrentamiento fue "un poco extraño" porque en vez de compañeros se ha enfrentado a ellos. "Lo he disfrutado, saboreado. En líneas generales no ha estado mal. Y estoy contento de un día así. Un día especial", agregó.

También habló sobre un posible arrepentimiento por abandonar el Barcelona: "No. Es una palabra muy fuerte para catalogarlo así. Si hubiese sentido el deseo, la fuerza de seguir en el Barça hubiese venido aquí pero con el Barça y jugando contra el Vissel. Mi tiempo terminó y ahora estoy en otro sitio disfrutando de otra manera y muy contento de que el Barça esté aquí. He disfrutado del partido y de ver a mis compañeros, me hace mucha ilusión y mucha alegría. Tengo este bonito recuerdo".

Por último, fue preguntado acerca de la celebración de un gol en caso de que lo hubiera marcado: "Supongo que no. He intentado hacerlos pero no. Día bonito porque no atravesamos el mejor momento y tener al Barça siempre es bonito".

