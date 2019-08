Dembelé rechaza ser moneda de cambio en la operación entre PSG y Barça por Neymar

El 'culebrón Neymar' todavía no ha terminado y no parece tener una fácil solución. El pasado martes hubo una reunión entre PSG y Barcelona para tratar el traspaso del brasileño, pero el encuentro entre la delegación del Barça y Leonardo no fue como se esperaba, ya que se mostraron las grandes diferencias entre ambos clubes.

Acerca de este asunto siguen surgiendo nuevas informaciones procedentes de Francia. En un primer momento el equipo parisino ofrecía a la entidad azulgrana la posibilidad de conseguir a su exjugador a cambio de 100 millones más el traspaso de Coutinho y Semedo.

Según informaciones de L’Equipe, Leonardo ahora se habría interesado por el extremo del equipo azulgrana, Dembelé, para que entrase en la operación. Su incorporación a la plantilla de Thomas Tuchel podría facilitar el retorno del brasileño al que fue su equipo.

Griezmann y Dembélé, en un partido del FC Barcelona Reuters

Dembelé y PSG

Durante el verano ya habían surgido rumores acerca del interés del PSG en Dembelé, en el caso de quedarse sin Neymar. A pesar de que las intenciones del equipo de París apuntaban al extremo francés, el futuro del futbolista va en otra dirección. Según informaciones del mismo diario francés, el actual jugador del Barça ya habría dado el paso para comunicar al club de Al-Khelaïfi que su lugar está en Barcelona y que no tiene pensado moverse de allí.

