Diego Forlán, tras anunciar su retirada como futbolista: "No me siento ídolo del Atleti"

Diego Forlán cuelga las botas. El uruguayo ha anunciado el fin de su carrera como futbolista tras jugar durante 22 años y haber pasado por un total de nueve equipos. Entre ellos, destacan el Atlético de Madrid, el Manchester United, el Inter de Milán y el Villarreal.

El exdelantero vistió la camiseta rojiblanca desde 2007 hasta 2011, siendo el club en el que más temporadas ha disputado. No obstante, ha reconocido en Radio MARCA que no se siento ídolo del Atlético: "No me siento ídolo del Atleti. Me siento muy querido por los hinchas de todos los equipos por los que he pasado. Me quedo con el cariño y el recuerdo de la gente".

"Los hinchas del Villarreal y del Atleti me muestran mucho afecto. También me impresiona que aficionados de otros equipos a los que enfrenté me muestran su respeto y admiración", explicó.

Diego Forlán en su etapa con el Atlético. Foto: atleticodemadrid.com

Asimismo, aunque abandone su etapa como jugador tiene claro que quiere ser entrenador: "Voy a ser entrenador y quiero ganar. No es una respuesta tribunera, sino que no puedo decir si seré defensivo u ofensivo, ya que me adaptaré a lo que me toque en ese momento. Uno como jugador se volvía selectivo. Ahora, como entrenador, bajas un escalón y tienes que remangarte y trabajar desde cero".

Por último, el uruguayo señaló que "el mejor país para vivir, comer y jugar al fútbol es España". "Ahora, vivir en Madrid, no tiene comparación. Para que un jugador prefiera irse de Madrid tiene que haber mucho dinero en medio", concluyó.

[Más información en: Qué fue de Diego Forlán: el pichichi rubio de Villarreal y Atlético de Madrid]