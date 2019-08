Simeone: "Ya no somos el equipo del pueblo"

El Atlético de Madrid ha experimentado muy buenas sensaciones durante su gira de pretemporada y el equipo ya está deseando que se produzca el pistoletazo de salida del nuevo curso para mantener la misma línea. Antes de eso, su entrenador Diego Pablo Simeone ha concedido una entrevista a La Nación en la que ha abarcado todo tipo de temas y se ha mostrado muy seguro en todo momento.

En primer lugar, 'El Cholo' reflejó que ya no son un equipo cualquiera y que han cambiado muchas cosas para engrandecer la historia del club: "Ya no somos el equipo del pueblo. Tenemos un estadio extraordinario, el año que viene vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece".

De hecho, aseguró que la rapidez con la que se han ido desarrollando todos los acontecimientos no permitía que el club experimentase toda esa progresión a un ritmo vertiginoso: "Ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo, fue demasiado rápido y el club no lo podía acompañar. Pero ahora, con una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, podemos comprar a los Lemar, a los Joao Félix...".

Joao Félix pelea un balón con el Atlético REUTERS

Más adelante, sobre la renovación del equipo, Simeone mandó un mensaje de tranquilidad: "Debemos ser realistas. Será un momento de renovación, se fueron líderes importantísimos dentro del equipo, y digo del equipo y no del plantel, es decir, tipos que jugaban todos los domingos. Vamos a tener que reinventarnos, y para reinventarnos vamos a tener que pensar solamente en el día a día".

En ese sentido, el entrenador del Atlético de Madrid no quiso dar lugar a malinterpretaciones y no se 'mojó' sobre las aspiraciones del equipo para el curso que está por empezar: "Siempre pensamos así, es cierto, pero quizás en el tiempo eso se fue desvaneciendo, por eso ahora tendremos que redoblar nuestra filosofía. Adelantarnos a decir que en el próximo campeonato vamos a pelear el título sería apresurado".

La importancia de la esencia del club

Sobre entender la esencia de un determinado club, Simeone ha estimado que es un factor esencial para llevar las riendas de forma correcta: "Cuando los entrenadores llegamos a un club, necesitamos entender su historia. Si no la entendemos, estamos destinados a pasarlo peor que mejor. Si yo no siento esa esencia, no voy. Desde el momento que acepto ir, lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: '¿Cuál es la historia de este club?'. E ir moldeando tu estilo de juego a la historia de ese club, sin dejar de ser vos, desde ya".

Para aclarar este tema, puso ejemplos de equipos tanto de la liga española como de otras extranjeras: "El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, la Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El Real Madrid, no. Porque alterna en base al talento sus distintas formas de presentarse. Y hay equipos que están naciendo, como el Manchester City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco encerrándose en lo que Guardiola le está marcando como camino".

Encantado con el fútbol femenino

En lo que se refiere al fútbol femenino, Simeone dio el visto bueno a su imparable progresión: "Es un crecimiento enorme, fantástico, maravilloso. Les da a las chicas la posibilidad de desarrollar un juego en el que durante mucho tiempo les costó posicionarse. Juegan bárbaro. Veo técnica, calidad. La única diferencia que hay es la fortaleza física, y esa diferencia estará siempre. Pero desde la calidad y la técnica veo detalles maravillosos y, con el tiempo, nos habituaremos a Mundiales fantásticos".

La polémica del VAR

También ha señalado la importancia de que en el VAR: "Ayuda y perjudica más a los grandes, porque tú antes ibas al campo del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid y se caía un rival en tu área y no pasaba nada; ahora, al menos, están obligados a ir a revisarlo. Y si no pitan penalti, bueno, todos nos damos cuenta de que no te lo quisieron pitar. Nos vamos todos diciendo que el árbitro lo vio, el VAR lo vio. y todos vimos que fue penalti".

La salida de Griezmann

Finalmente, Simeone habló sobre la marcha de Griezmann y de todo lo que el caso dio de sí: "Lo suyo fue significativo desde lo deportivo. Los otros, de otra manera, han marcado a fuego el corazón de los hinchas del Atlético. Los números de Antoine son tremendos: en cinco años se metió entre los cinco máximos goleadores de la historia del club. Cuando me vino a hablar de su salida, yo ya lo intuía. Creo que buscó el momento más adecuado en su búsqueda de seguir mejorando".

