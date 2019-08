Belletti: "Solo quiero ver a Neymar feliz y con confianza"

El culebrón Neymar parece que no tiene fin. El jugador brasileño ya ha hecho saber al PSG que no quiere seguir en el equipo francés y desea abandonar el club parisino. Con el Barcelona casi descartado, el Real Madrid es el equipo en el que pueda acabar.

El club catalán se encuentro actualmente de gira por estadounidense y Belletti, que ejerce como embajador del club, habló sobre el jugador brasileño.

"Para todo siempre hay posibilidades. No tengo ni idea de que pasará con él. No hablo con él ni su padre hace mucho tiempo así que no sé si quiere volver. Solo quiero que esté feliz y con confianza", dijo.

"La mejor versión de Neymar se vio en el Barça. Cuando estuvo aquí y se ganó el triplete. Si está feliz y con confianza, donde juegue, lo hará muy bien", comentó.

El exjugador del equipo azulgrana también tuvo palabras para la gira en la que está inmensa el Barça: "Hoy el Barça tiene que pensar en el Nápoles y en lo que tiene aquí".

[Más información: El PSG se desespera por Neymar: le ofrece también al Manchester United]