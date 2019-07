Filipe Luis se despide del Atlético de Madrid: "En el futuro viviré dentro de este club"

Lo que parecía un día muy lejano, este domingo se ha hecho realidad. Filipe Luis se ha despedido como jugador del Atlético de Madrid tras 8 años vistiendo la elástica rojiblanca. El lateral brasileño militará en las filas del Flamengo a partir del próximo curso, y no ha podido evitar emocionarse y mandar mensajes de agradecimiento a todos los que han hecho amena su estancia en el conjunto colchonero.

En primer lugar, Filipe ha dejado claro que no quiere que sea un "adiós", sino un "hasta pronto", pues se muestra muy agradecido por toda la confianza que se le ha brindado desde el principio: "Esto no me gustaría llamarlo despedida. Me gustaría llamarlo agradecimiento. A todos los que me acompañaron en esta aventura con 8 años en el Atleti. Gracias por confiar en mi cuando estaba en el Deportivo lesionado y por traerme otra vez desde Londres. He vivido aquí los mejores años de mi vida. También por tratarme tan bien siempre. A Quique, a Manzano y a ti 'Cholo'".

También recordó la innumerable cantidad de momentos vividos con sus compañeros y se quiso acordar especialmente de Koke, quien se sacrificaba en el campo por ocupar su posición cuando él no podía llegar: "Fueron muchas batallas juntos y muchas charlas siempre por el bien común. Yo viví justo la mejor etapa de este club centenario. También a mis compañeros que estuvieron conmigo en esta etapa. Jugamos muchos partidos difíciles pero nunca podría haber hecho nada sin Koke que hizo más por mi que ninguno corriendo para atrás".

Filipe Luis posa con Simeone en su despedida como rojiblanco EFE

Su regreso en el futuro

Finalmente, Filipe aseguró marcharse tranquilo por haberlo dado todo como jugador del Atlético y ha dejado la puerta del club abierta para el futuro: "Para mí, es un día feliz porque me voy con la conciencia tranquila de que di todo. Hoy la dejo en manos de un gran lateral. Es una camiseta que te hace jugar solo. Haber jugado en el Calderón, en el Wanda... fue único y muy especial. Es una despedida como futbolista pero en el futuro viviré dentro de este club".

