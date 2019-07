Thiago Motta: "Neymar no es caprichoso, pero si un matrimonio no funciona, hay que hacer algo"

Después de semanas intensas de un culebrón que todavía no ha llegado a su fin, Neymar Jr. ha dado el paso de presentarse a los entrenamientos del PSG y hacer la gira de pretemporada con el equipo de Tuchel. El propio entrenador admitió que conocía el deseo del brasileño de abandonar la entidad parisina desde antes de la Copa América, pero todavía no hay nada resuelto y la cuerda de la relación entre club y jugador sigue estando tensa.

Al respecto, Thiago Motta ha concedido una entrevista a L'Equipe para reflejar sus impresiones. El excentrocampista brasileño ha declarado que lo mejor es que se solucione la situación con el PSG si el jugador decide finalmente seguir en París: "Cuando un matrimonio no funciona hay que encontrar una solución. Si queremos permanecer juntos, tenemos que hablar unos con otros para descubrir qué está mal. Si Neymar permanece en este estado mental, no es bueno para nadie. Pero no es porque no funcione hoy que en el futuro no pueda hacerlo. Debemos discutir".

Por otra parte, Motta reflejó que conoce muy bien a Neymar y que necesita tener una relación abierta y sin tapujos para evitar malos mayores: "Lo conozco muy bien, jugamos juntos un año. Es un niño excepcional. Es un buen chico, pero tienes que hablar con él, decirle cosas cuando las cosas no están bien o él no es bueno. No le ocultes cosas porque es Neymar. Les puedo asegurar que este chico puede tener una cara de enojo, pero puede cambiar si tiene que hacerlo. Es inteligente y no caprichoso. Y, si él confía en ti, te dará el 200%".

Neymar Jr. Foto: Instagram (@neymarjr)

A la espera de la solución

Finalmente, el excentrocampista aseguró que hay pocos jugadores en el mercado como Neymar y que, dadas las circunstancias, se debe encontrar una solución cuanto antes para él: "Será difícil encontrar un jugador de este nivel para el PSG. Realmente puede hacer la diferencia en cualquier momento. Pero hoy, debemos encontrar una solución. No puede quedarse así. No ahorre tiempo porque tiene un contrato. Si llegamos a eso, el equipo sufrirá porque no irá bien. Pero es un chico con el que puedes hablar aunque hoy esté un poco cerrado".

