El PSG rechaza la oferta del Barcelona por Neymar y lo consideran un "mal trato"

El futuro de Neymar Júnior en el París Saint-Germain pende de un hilo. El deseo del futbolista es abandonar el equipo parisino y el club está dispuesto a abrirle las puertas para facilitar su salida pero no a cualquier precio. Ya se ha hablado de una oferta del Barcelona por el brasileño aunque la consideran insuficiente.

Así lo ha mostrado este miércoles 17 de julio L'Equipe. La portada del diario francés refleja la propuesta del conjunto azulgrana para incorporar al futbolista en su plantilla. No obstante, el titular no deja ninguna duda sobre el rechazo por parte del PSG, 'Very Bad Deal' ("Muy mal trato").

A continuación, detallan más la oferta. Según L'Equipe, el Barcelona habría ofrecido 40 millones de euros más dos jugadores de conjunto catalán. Ivan Rakitic y Philippe Coutinho entrarían dentro de la oferta por Neymar. Una propuesta que no convence ni a Leonardo ni a Nasser Al-Khelaifi, quienes quieren recuperar el dinero desembolsado hace tres veranos.

Portada L'Equipe 17/07/19

El precio por el que dejarían salir al brasileño rondaría los 300 millones de euros aunque estarían dispuestos a desprenderse del jugador por 222, es decir, lo que pagó el club francés por su fichaje. Se trata de un tema delicado y que podría dificultar la salida de Neymar al Barcelona.

Además, Thomas Tuchel también ha abierto las puertas al brasileño asegurando que ya conocía las intenciones de Neymar antes de la Copa América. "Sabía que quería irse desde antes de la Copa América, pero es un tema entre el club y Neymar. Creo que debería viajar a la gira en China. Ha hecho dos días de pruebas y creo que está listo para volver en China", apuntó en la rueda de prensa que tuvo lugar tras el primer partido de la pretemporada del PSG.

