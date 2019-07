"Neymar no es un líder, en Brasil todos se alegraban de que no fuera a la Copa América"

Neymar Jr. no ha querido echar más leña al fuego por su situación deportiva y personal y ha comenzado a entrenarse con el PSG. El atacante brasileño realizará la gira de pretemporada con el conjunto parisino, pero su futuro sigue en el aire y el jugador sigue teniendo en mente que un cambio de aires es lo mejor.

A raíz de toda la especulación presente en torno a la figura de Neymar, el central del Montpellier, Hilton, ha concedido una entrevista a L'Equipe y ha realizado su particular análisis de la situación de Neymar sin poner en duda su calidad futbolística: "No todos pueden jugar contra un jugador de su talento. Si realmente deja la liga francesa, será una pena. No sabemos qué pasa en la cabeza de un futbolista. Ha habido muchos problemas desde que estuvo en París y creo que quiere irse a otro sitio".

Además, Hilton aseguró que las lesiones terminaron lastrando a Neymar y que ello también ha tenido una gran influencia en su vida privada: "Lamentablemente se ha lesionado con frecuencia. Sus lesiones le impidieron mostrar todo lo que vale en el campo. Es un jugador fantástico, es indiscutible, pero hablamos mucho sobre sus pequeños problemas fuera del campo y de su vida privada. Eso fue lo que evitó que Neymar fuera realmente bueno en la Ligue-1, a pesar de que ha sido uno de los mejores jugadores en las últimas temporadas".

Neymar EFE

Los problemas de mentalidad

Finalmente, el central del Montpellier aseveró que lo que realmente le falla a Neymar es su cabeza, pues su talento no se pone en duda, pero estimó que su mala mentalidad le impide llegar a ser una gran estrella: "Carece de eso, es obvio. El talento lo tiene, pero no la mentalidad suficiente para ser un líder en el campo. Lo vimos en la Copa América. En Brasil todos decían: 'Por suerte no está aquí'. Pero si hubiera estado allí, hubiera terminado como mejor jugador de la competición".

[Más información: Neymar no quiere tensar más la situación: participará en la gira asiática del PSG]