Enrique Cerezo amenaza al Barcelona por Griezmann: "Tenemos pruebas"

El culebrón del fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona ya ha llegado a su fin. Este mismo viernes se ha hecho oficial el adiós definitivo del delantero francés al Atlético de Madrid para poner rumbo al Camp Nou. El caso ha dado mucho de que hablar y, pese a que el pago ya está efectuado, el Atlético de Madrid no ha quedado conforme.

El conjunto colchonero le ha recriminado al Barça el pago de los 120 millones de la cláusula de Griezmann, la cual bajó de los 200 'kilos' a dicho precio el pasado 1 de julio. El descontento existe con que las negociaciones se realizaron mucho antes, por lo que la cláusula del jugador era de 200 millones en ese momento, y desde la directiva rojiblanca consideran que los 120 millones son insuficientes, por lo que denunciarán a la entidad azulgrana.

En medio de todo este nuevo caos, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha pasado por los micrófonos de RAC1 para manifestar sus impresiones de la operación. En primer lugar, ha estimado que, si el club ha formulado dicha queja, es porque tiene razones suficientes para poder ejercerla: "Si el club ha hecho este comunicado es porque tiene pruebas".

Antoine Griezmann, ordenado Caballero de la Legión de Honor. Foto: Instagram (@antogriezmann)

El adiós en el momento más inoportuno

Además, Cerezo no se ha quedado corto y ha expresado su frustración con el comportamiento de Griezmann. Ha dejado claro que las formas del jugador de reflejar que quería irse del Atlético no han sido las adecuadas y, por ello, se ha quedado con muy mal sabor de boca por el momento en que el galo ha tomado la decisión: "Estoy decepcionado por la actitud del jugador, porque quería irse y no nos lo ha dicho hasta el último minuto".

