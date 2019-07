Atacan la placa de Griezmann en el paseo de la fama del Wanda Metropolitano

El fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona se confirmó este viernes 12 de julio después del pago de su cláusula. Entre el club blaugrana y el Atlético de Madrid se ha abierto una guerra y el último capítulo del culebrón no se cierra con la confirmación de la llegada del delantero francés al Camp Nou.

Si Enrique Cerezo ha asegurado estar decepcionado con el Barça y tener pruebas de que el acuerdo entre el jugador y el cuadro culé se habría cerrado hace meses, la afición tampoco perdona al que fuera uno de sus grandes ídolos a lo largo de los últimos años.

Esto se ha visto reflejado en el paseo de la fama del Wanda Metropolitano. La placa de Griezmann, la cual obtuvo después de alcanzar la marca de cien partidos vistiendo la elástica rojiblanca, ha aparecido con pegatinas del escudo del Atlético tapando el nombre del futbolista galo.

No es la primera vez que ocurre algo semejante. Ya se ha visto en otras como las de Hugo Sánchez, el 'Kun' Agüero y, más recientemente, la del madridista Thibaut Courtois. Además, el hecho de colocar las placas por el número de partidos jugados con el Atlético de Madrid trajo cierta polémica ya que algunos no alcanzaron el centenar de encuentros y son queridos por la afición, mientras que otros la superaron y no son vistos como leyendas.

