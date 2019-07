Wimbledon busca dueño: Federer y Djokovic buscan el reinado en hierba

Este domingo tiene lugar la gran final del cuadro masculino de Wimbledon. Después de la exhibición de Simona Halep ante Serena Williams en la categoría femenina, es el turno de Roger Federer y Novak Djokovic. Ambos impidieron que se celebrase la primera final española del torneo de hierba más prestigioso del mundo al derrotar a Rafa Nadal y Bautista, respectivamente.

Federer llega como número 3 del mundo, aunque Wimbledon le dio el puesto número dos en el sorteo inicial. El suizo ha ido de menos a más en el All England Club en estas dos últimas semanas. Hasta el punto de mostrar su mejor tenis ante su gran rival, el español Nadal, al que consiguió ganar en cuatro sets en la semifinal disputada este viernes por 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4.

El suizo se hizo grande con los intercambios cortos, pero también en los largos, algo que históricamente había caído del lado de un Rafa Nadal que venía de ganar su duodécima Roland Garros. Ante este escenario y con el manacorí a solo dos Grand Slams de igualarle en número de títulos en estos, Federer impuso una marcha más para poder seguir ampliando su palmarés de grandes.

Para impedir que Roger Federer consiga su Grand Slam número 21 está Djokovic. El serbio es el cabeza de serie del torneo y líder destacado en el ranking de la ATP. Nole se ha mostrado implacable e impecable a lo largo de todo el torneo, aunque el español Bautista logró arrebatarle un set durante la primera de las semifinales disputadas en el cuadro masculino.

6-2, 4-6, 6-3, 6-2 fue el balance final del partido entre Novak Djokovic y Roberto Bautista, quien no pudo hacer valer su posición de gran sorpresa ante el número uno del mundo y ante la pista central del All England Club. Mismo marco que este domingo acogerá la gran final entre el serbio y Federer, quienes no es la primera vez que se ven las caras en la final de Wimbledon.

Camino hasta la final

Para llegar hasta la final, no solo han tenido que dejar en el camino a Rafa Nadal y Roberto Bautista. El camino de Djokovic en Wimbledon comenzó ante el alemán Kohlschreiber, al que ganó en tres mangas por 6-3, 7-5 y 6-3. Después vencería al estadounidense Kudla por 6-3, 6-3 y 6-2, para ganar en tercera ronda al polaco Hurkacz por 7-5, 5-7, 6-1 y 6-4. Tras estos llegarían los triunfos en octavos y cuartos contra el francés Humbert por 6-3, 6-2 y 6-3) y ante el belga Goffin por 6-4, 6-0 y 6-2. Finalmente, llegaría la victoria definitiva ante Bautista.

Djokovic, durante el partido ante Bautista en Wimbledon. Carl Recine/Pool Reuters

Por el otro lado del cuadro se presentaba un Roger Federer que a sus 37 años -cumple 38 el próximo mes de agosto- no se cansa de ganar y de hacer historia. En primera ronda sufrió y cedió un set por sorpresa ante el sudafricano Harris (6-3, 1-6, 2-6 y 2-6). Tras remontar a las primeras de cambio, el suizo fue afianzando su juego y venció al británico Clarke por 1-6, 6-7 y 2-6; al francés Poulille por 5-7, 2-6 y 6-7; al italiano Berrettini por 1-6, 2-6 y 2-6; al japonés Nishikori por 6-4, 1-6, 4-6 y 4-6); y, por último, al número dos del mundo, Rafa Nadal.

Duelos anteriores

No es la primera vez que se vean las caras ambos tenistas en las pistas. Hasta en 45 ocasiones se han enfrentado Djokovic y Federer a lo largo de los últimos años. En este balance entre uno y otro sale victorioso el serbio. Nole se ha llevado el triunfo en 23 ocasiones por las 22 de Roger, quien tiene a tiro no solo su Grand Slam número 21 y el noveno Wimbledon, sino también empatar en número de victorias en sus duelos con el serbio.

Desde el primer duelo entre ambos mucho ha llovido. Fue allá por el 2006 cuando se produjo el Federer - Djokovic número uno de estos 45 que ya forman parte de la historia el tenis. En aquella ocasión, en Montecarlo, el triunfo cayó del lado del suizo. El último de estos enfrentamientos tuvo lugar en el Masters 1.000 de París del 2018, en la ronda de semifinales, siendo en este caso la victoria para Nole.

Federer celebrando su victoria contra Nadal EFE

En lo que respecta a las finales de Wimbledon, Djokovic también sale ganador. En hasta tres ocasiones han medido sus fuerzas sobre la hierba del All England Club. Mientras en los años 2014 y 2015 venció el serbio, solo en 2012 se hizo con el triunfo Roger Federer. Además, en esos 2014 y 2015 pelearon por el título final, por lo que de ganar ahora, sería la primera final del torneo londinense que se lleva el de Basilea ante el actual número uno de la ATP. Y es que Federer tan solo ha ganado una final de un grande a Nole, fue la del US Open del 2007.

Djokovic, a la caza de Federer y Nadal

Federer acumula a lo largo de su carrera un total de 102 títulos, 20 de ellos son Grand Slams. 8 Wimbledon, 6 Open de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros forman el palmarés único del suizo. Rafa Nadal acumula 18 grandes: 12 Roland Garros, 3 US Open, 2 Wimbledon y 1 Abierto de Australia. Por detrás de ellos llega Djokovic con sus 15 Grand Slams: 7 Open de Australia, 4 Wimbledon, 3 US Open y 1 Roland Garros.

