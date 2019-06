La fórmula de Pep Guardiola para arrebatar al Atlético de Madrid el fichaje de Joao Félix

Ha comenzado una verdadera batalla por hacerse con Joao Félix. El futbolista de 19 años levanta pasiones por toda Europa ya que confían en que se convierta en uno de los mejores jugadores del mundo. En la puja por el joven portugués, el Manchester City ha cogido la delantera y ha dado un paso más hacia delante de cara a su fichaje.

Según el diario The Mirror, Pep Guardiola tiene un 'as' guardado bajo la manga para conseguir los servicios del jugador. La fórmula del técnico español consistiría en permitir que Joao Félix se quede cedido en el Benfica durante la próxima temporada, ya que por el momento el conjunto inglés no necesita incorporaciones en ataque.

De esta manera, no tendrían que pagar la claúsula de rescisión que asciende a un total de 120 millones de euros ya que podrían llegar a un acuerdo por la cesión en el que negociar un buen precio. Esta opción dificultaría el fichaje al Atlético de Madrid, el otro club interesado en el portugués.

Joao Félix celebra un gol con el Benfica Reuters

No obstante, el equipo rojiblanco también está buscando soluciones para hacer su oferta más atractiva que la de Guardiola. Los colchoneros aseguran al futbolista que obtendrá continuidad en la competición en el caso de que se decante por el Wanda Metropolitano.

