El Benfica no acepta la oferta de 80 millones del Atlético por Joao Félix

El Atlético de Madrid se encuentra en pleno proceso de renovación tras la salida de Lucas Hernández, Juanfran, Godín y Griezmann. Los rojiblancos tienen el ojo puesto en varios jugadores y entre ellos está Joao Félix. El delantero del Benfica mantiene el deseo por parte de media Europa y el club colchonero ya se ha atrevido a realizar una oferta.

Según Diario da Manha, el Atlético de Madrid ha ofrecido 80 millones de euros por el portugués. No obstante, esta cifra no ha convencido al conjunto luso y la han rechazado, ya que no quieren dejarle marchar por menos de 120 millones, es decir, el precio de su cláusula.

El Benfica tiene en mente la renovación de Joao Félix con la intención de que esta cantidad aumente de 120 a 200 millones de euros. De esta manera, la única opción del Atlético para hacerse con el jugador es aumentar su oferta ante el deseo por parte de grandes clubes europeos de hacerse con sus servicios.

Joao Félix, en un partido con el Benfica Reuters

Su talento y su gran capacidad goleadora ha impresionado a Manchester City, Juventus, Manchester United e incluso al Real Madrid... Es una de las grandes promesas del fútbol europeo y con tan solo 19 años ha disputado 43 partidos y ha marcado 20 goles en su primera temporada en el fútbol de élite. Estas cifras dejan ver la gran proyección de futuro que tendrá el futbolista y las razones por la que media Europa se fija en él.

[Más información en: Jugones: Ramos pidió la carta de libertad al Real Madrid para irse a China]