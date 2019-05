De Schuster a Quini Álvarez: las reacciones de los exfutbolistas ante los amaños de partidos

Ante la detención de varios exfutbolistas, entre ellos Raúl Bravo, Borja Fernández, Carlos Aranda o Íñigo López, acusados de amañar partidos de Primera, Segunda y Tercera División a través de una organización criminal, varias voces del mundo del deporte presentes en el X Torneo de Pádel Benéfico de la Ciudad de la Raqueta se han pronunciado sobre la polémica, como Bernd Schuster, Dani García Lara o Quini Álvarez.

Bernd Schuster, exjugador y exentrenador de varios clubes de Primera División, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético expresó que le "sorprendió" la noticia. "Es bastante grave. Me cuestan mucho estas cosas. Siempre he vivido con compañeros que tenían la mentalidad de ganar y ganar, y no hacía falta nada. No lo he vivido nunca. Queremos un fútbol limpio y eso mata el fútbol", declaró.

Por su parte, el exbarcelonista Dani García Lara se mostró tajante: "Todo lo que sea corrupción, si se demuestra, tiene que estar penalizado como debe. Indudablemente parece que hay algún indicio para que se haya ejecutado esta acción y todo lo que sea transparencia tiene que ser lo justo dentro del mundo del deporte", declaró.

Incredulidad absoluta

Lara afirmó no haber visto una trama como esta de cerca durante su carrera: "Son cosas que a todo el mundo se nos escapan. Nos sorprenden porque nadie espera que algo así suceda. Yo nunca las he vivido y jamás he tenido ninguna notificación ni ninguna cosa del estilo", afirmó.

Por su parte, el exjugador del Alcorcón y el Racing Quini Álvarez quiso romper una lanza a favor de las apuestas, siempre que se hagan de forma controlada y bajo un marco legal apropiado: "Yo personalmente apuesto en casi todos los partidos un euro, cinco euros? No es lo mismo ver un partido sin apostar que con la emoción de jugarte algo. Ahora bien, lo hago porque ya no juego al fútbol. Los que están jugando al fútbol saben de sobra que no pueden apostar. Ni ellos ni sus familiares, ni sus cercanos, ni a las ligas ni a las competiciones que estén jugando", explicó.

A favor de los jugadores

"Pienso que los futbolistas deberían poder apostar a otras ligas, porque al final es un entretenimiento. ¿Quién te dice que un futbolista no pueda apostar unos euros para picarse con sus amigos?", declaró.

Sobre la polémica, el exdelantero se mostró precavido: "En la elite siempre ha existido el debate de los partidos en los que algún equipo no se juega nada. Muchos piensan 'he firmado con otro equipo así que no voy a meter la pierna no me vaya a lesionar'. En estos casos, las primas a terceros por ganar deberían ser legales y transparentes".

Precaución y respeto

En cualquier caso, todos coincidieron en guardar cierta precaución hasta que se resuelva el caso. Por ejemplo, Schuster indicó que "hay que esperar un poquito a ver hasta dónde llega esto", pero que "si se llega a confirmar con pruebas es algo durísimo". Quini también quiso pedir "respeto" por personas a las que "estamos juzgando cuando a día de hoy no tienen nada en firme. Hasta que no salga la sentencia no vamos a juzgar a nadie".

