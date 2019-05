Lopetegui habla de su despido de la Selección: "No habría estado dispuesto a pagar ese peaje"

Julen Lopetegui ha sido el protagonista del último programa de Universo Valdano de Movistar+. El entrenador lo ha contado todo acerca de su dura despedida de la Selección para fichar por el Real Madrid. El técnico vasco habló también de su breve paso por el club blanco y se ve preparado por volver a los banquillos.

Su marcha del Madrid

"El equipo venía de ganar la Champions, pero con Cristiano había quedado a una distancia muy grande del Barça y del Atleti en La Liga. El diagnóstico era que tenía que mejorar en lo colectivo. Luego, es verdad que estábamos a siete puntos... Fueron tres semanas de mala suerte de cara gol, pero a las 12 meses esas cosas se equilibrarían".

No tuvo tiempo

"Estábamos muy satisfechos con los jugadores por su compromiso, con la sensación de que estaban convencidos en lo que hacíamos. Todo en el Madrid va muy rápido e intentábamos ser consecuentes con lo que el equipo necesitaba, pero no tuvimos tiempo".

Isco

"Es uno de los jugadores que más admiro, no le pesan las responsabilidades, es un jugador de máximo nivel. No voy a catalogar su temporada. Cuando el colectivo no funciona, las individualidades tampoco".

Lopetegui, durante un partido con España EFE

Su despido de la Selección

"Fueron 24 horas duras y difíciles de olvidar, surrealistas, injustas, conmigo y con mi equipo. Parece que yo abandono, pero yo no abandono, mi única responsabilidad y mi sueño era ese, nos sacaron de aquí, nos echaron, no nos fuimos. Recuerdo la vuelta de las cinco horas de Moscú prácticamente sin hablar con mi cuerpo técnico. No nos lo creíamos".

La cláusula de la Federación

"El contrato tenia una clausula liberatoria, por primera vez en la historia, en previsión de que pudiera pasar algo así. Por mi posible inquietud, por si se podía dar la oportunidad de entrenar a un club. Fue una iniciativa de la Federación...".

Un secreto imposible de guardar

"Lo que queríamos hacer era decir mi futuro en una rueda de prensa, pero no ocurrió. Todo fue muy rápido, se me propone si quiero entrenar al Madrid, se me propone mantenerlo en secreto, pero eso era imposible...".

La decisión de Rubiales

"Acepté la decisión de Rubiales y tuvimos que volver de uno de nuestros mayores sueños. Los jugadores estaban encantados, lo veían con naturalidad, porque sabían que no iba a influir. Teníamos mucha ilusión... Jamas pensé que pudieran echarme, no habría estado dispuesto a pagar ese peaje".

Su futuro

"Salí en octubre, tuve ofertas de equipos y les decía a todos que no, que no estaba preparado en ese momento. Me faltaba energía, necesitaba recargar muchas cosas. Ahora me gustaría estar en el lugar donde yo sienta que puedo desarrollar un proyecto, haciendo ruido, ganar cosas, donde se den las condiciones para hacerlo. Veamos que pasa en los próximos días".