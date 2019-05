El abogado de Borja Fernández transmite la angustia del jugador: "Está hundido"

La 'Operación Oikos' ha estallado este martes, donde la policía ha detenido a varios de los posibles culpables de esa trama. Borja Fernández, del Valladolid, fue arrestado a mediodía de este martes, motivo por el cual ha hablado su abogado, Gustavo Mateos, para Radio MARCA.

"Ha sido una noticia que nos ha sorprendido a todos. Yo he estado con él por la mañana. Hay que ver a Borja para ver el disgusto que tiene. No tiene ninguna duda de su honradez, pero está preocupado por todo lo que ha sembrado durante su carrera y en todos los vestuarios en los que ha estado. Él me ha pedido que la gente de Valladolid no dude de él, que confíen en él, en el capitán que ha sido durante todos estos años. Que todo se va a aclarar. Está hundido", confirmó.

El jugador ha sido obligado a contestar preguntas sobre lo ocurrido: "Ha respondido voluntariamente a todo. Ha dado todos sus dispositivos y ha facilitado su vivienda, vehículos....los suyos y los de su entorno. No hay nada a lo que no ha contestado. Es el primer interesado en saber qué pasa".

Borja Fernández, en un homenaje que le dedicó el Valladolid EFE

Su amistad con Raúl Bravo, posible líder de la trama, ha sido vital para incluir a Borja Fernández entre los posibles culpables: "No puede negar que conoce a Raúl Bravo, pero una cosa es ser compañero y amigo y otra cosa colaborar con las actividades de cada uno. Borja está deseando aclarar todo, jamás iría por esos derroteros".

Confianza plena en su inocencia

También ha dado su opinión sobre el comunicado que ha emitido el equipo el Valladolid: "A Borja le quieren y le valoran, y eso es lo que le duele. Es una persona que siempre va por delante. Quién le conoce sabe que es una persona honrada. Puedes hablar con Carlos Suárez, con Ronaldo, con sus compañeros...están todos destrozados. Borja le ha pedido al club que esté con él. Entendemos que el Valladolid es una empresa y que el comunicado debe ser estricto, pero en privado el apoyo es auténtico".

"No está en el calabozo. Está en dependencias policiales colaborando. La vista judicial será en Huesca y todos los investigados irán allí. Previsiblemente será el jueves", insistió. Gustavo Mateos reafirma en que Borja "nunca ha hecho una apuesta deportiva".

"Borja no sabe que hay una imagen saliendo de su domicilio esposado. Se lo hemos querido ahorrar. Tiene que ser fuerte e ir con su verdad por delante", concluyó.

