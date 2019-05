La policía de Azerbaiyán identifica a los aficionados del Arsenal con la camiseta de Mkhitaryan

Este miércoles tiene lugar la final de la Europa League entre el Chelsea y el Arsenal en Azerbaiyán, en el Estadio Olímpico de Bakú. La noticia, más allá del propio partido, estará en la no presencia de Henrikh Mkhitaryan que no ha viajado por motivos de seguridad.

Armenia y Azerbaiyán viven un momento político muy tenso y el jugador del Arsenal ha decidido no estar en la final por lo que pueda pasar. Su equipo decidió recordarle con camisetas con su nombre, pero la UEFA lo prohibió.

Varios son los seguidores que ya se encuentran por Bakú y muchos de ellos portan camisetas con el nombre del jugador nacido en Armenia. Dicho hecho ha provocado que la policía los identifique llegando a ser interceptados para acabar siendo advertidos.

"Habiendo considerado todas las opciones, hemos tenido que tomar la difícil decisión para mí de no que no viaje con el equipo a la final de la Europa League contra el Chelsea. Es el tipo de partido que no se presenta muy a menudo a los jugadores y debo admitir que me duele mucho perdérmelo. ¡Animaré a mis compañeros! Traigámosla a casa, Arsenal", dijo Mkhitaryan en sus redes sociales tras hacerse oficial su ausencia. El jugador del Arsenal ya se había perdido el encuentro de su equipo ante Qarabag de la fase de grupos por el mismo motivo.

[Más información: La UEFA niega al Arsenal las camisetas de apoyo a Mkhitaryan para la final de la Europa League]