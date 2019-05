Morata: "Quiero estar en el Atlético los años que me quedan de profesional"

Álvaro Morata ha hecho balance de sus primeros meses en el Atlético tras firmar el pasado mercado de invierno. El delantero, en una entrevista a MARCA, ha mostrado sus buenas sensaciones en el conjunto rojiblanco. Se muestra feliz y dice que, por él, firmaría ya su fichaje definitivo con el Atleti.

"Estoy muy contento más allá de lo deportivo por el club al que he llegado, por cómo se ha comportado la gente... que no era fácil al principio por las circunstancias con las que venía aquí. Sabía que tenía que hablar poco y trabajar mucho. A nivel colectivo quizá un par de partidos que de haber sido mejores estaríamos hablando de otra cosa. Ya se acabó la temporada, toca pensar en la siguiente. Estoy muy contento de haber venido aquí y espero poder quedarme", dice sobre su tiempo en el club colchonero.

"Tengo claro que quiero estar aquí. No pasa por mi cabeza moverme de aquí. Que se resuelva lo antes posible, soy feliz aquí. Quiero estar aquí los años que me quedan de profesional. Mientras que me quieran y la gente esté contenta conmigo quiero estar aquí. He encontrado la felicidad aquí. Estoy donde quiero estar. Aunque ahora sea fácil decirlo y la gente crea que lo digo para sumar puntos yo quiero estar aquí", añade rotundamente sobre su experiencia como atlético.

Morata, tras anotar el primer gol del partido EFE

Morata todavía pertenece al Chelsea, pero su por él fuera firmaba ya con el Atleti: "Es lo que quiero. Son cosas de contrato. No podemos hacer nada. Si fuera por mí ya habría firmado mi contrato con el Atlético. Hice todo lo posible para venir y haré lo posible para quedarme", apunta.

