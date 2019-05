Las renovación del Barcelona que viene: los señalados que deja la crisis culé

El Barcelona buscaba minimizar daños en la final de la Copa del Rey tras la dolorosa eliminación en Champions League con el batacazo en Anfield. Los culés querían ahogar sus penas con otra Copa, pero el Valencia le pasó por encima hundiendo todavía más a los azulgranas en el estado de crisis en el que se encuentran desde el KO europeo. Pese a haber ganado La Liga, la temporada ha acabado en desastre. El Barça se ha estrellado cuando semanas atrás se veía con el triplete.

La debacle en Copa ha provocado un sismo en el seno del Barcelona que va desde el vestuario hasta la directiva. Desde Coutinho hasta por Bartomeu, pasando por (casi) todos los integrantes del club azulgrana. Un año de catástrofes en el que se falló desde los despachos a la hora de fichar y desde el campo en los momentos más críticos. Un año que deja expuesto al equipo a muchos cambios. Las decisiones se tomarán ya con la cabeza fría.

El primer señalado es Josep María Bartomeu y su directiva. La figura del presidente del Barcelona queda tocada a solo un año de las elecciones y con el papelón de decidir sobre el futuro de varias piezas importantes. Deberá traer caras nuevas para recuperar la ilusión (Griezmann, De Ligt...), ha de dar la cara tras el desastre y, sobre todo, que no se termine de perder la fe en un equipo que solo Messi parece sostenerlo. No se valora la opción de que dimita.

Valverde, sobre un hilo

El que sí podría estar viviendo sus últimos días en el Barcelona es el entrenador, Ernesto Valverde. El Txingurri queda pendiendo de un hilo, sobre todo por los dos mazazos consecutivos en Europa (Roma y Liverpool). La derrota en Copa le deja herido de muerte, aunque en el club tanto Bartomeu como Messi insistieron en la previa del partido que confiaban plenamente en él. El vestuario parece apoyarle, pero voces en la directiva piden su 'cabeza', al igual que parte de la afición. Algunos sustitutos se postulan: Setién, Allegri, Roberto Martínez...

Leo Messi decaído mientras los jugadores del Valencia celebran la victoria REUTERS

El liderazgo culé, en entredicho

Bartomeu, eso sí, pareció señalar al equipo de la debacle a tenor de sus declaraciones postpartido: "La culpa de esta derrota no es del entrenador", dijo defendiendo a Valverde pero, indirectamente, apuntando a los jugadores. Se buscan responsables y en el viaje de vuelta hubo un 'gabinete de crisis' en el autobús entre Messi, Suárez y Piqué, los tres pesos pesados del vestuario. En el equipo se cree que el liderazgo no ha sido bien llevado, principalmente, por el argentino y el uruguayo. La imagen del '10' cabizbajo en Anfield y en el Villamarín no corresponden con la de un líder, por mucho que otro día más fuera el único peligro culé sobre el campo. Al '9' se le incrimina de haberse borrado de la final para jugar la Copa América. Ellos, no obstante, seguirán.

Coutinho, el gran escaldado

El foco de las salidas está puesto en varios jugadores. Primero los refuerzos de invierno: Boateng, Murillo y Todibo. Solo el francés parece tener futuro -aunque no inmediato- en el Barça. Sí saldrán los dos primeros que se irán por el camino por el que vinieron. Luego, el nombre propio es Philippe Coutinho. El brasileño, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, debía hacer olvidar a su compatriota Neymar junto a Dembélé. Ahora el problema es si el club lo venderá (como parece que hará) y perder gran parte del dinero que invirtió en él.

Coutinho no es el único señalado de los nombres importantes. Rakitic, Sergio Busquets, Jordi Alba o Semedo son algunos de los que salieron tocados del Benito Villamarín. Varios de ellos también lo hicieron en Anfield y les deja en una posición delicada. Alguno tendrá que salir y el croata tiene serias opciones. Se marchó enfadado al ser sustituido y la llegada de Frenkie De Jong le puede empujar fuera. Que salieran Busquets o Alba sería una sorpresa mayúscula, pero se les obligará a dar un paso adelante.

