Luis Suárez se defiende con un comunicado ante los que le acusan de borrarse de la Copa del Rey

A raíz de todas las críticas que ha recibido en las últimas horas en torno a su ausencia, Luis Suárez ha emitido un comunicado en su perfil personal de Instagram para explicar porqué se operó tras la derrota del Barça en Anfield. El charrua justifica que la intervención quirúrgica se debe a una lesión ocurrida durante el partido contra el Liverpool, sin tener nada que ver con los problemas de cartílago que ha arrastrado toda la temporada.

Comunicado oficial:

"La lesión que me llevó a pasar por el quirófano no tiene absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool. Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi voluntad", escribe.

El Barça emitió este comunicado el 9 de mayo: "El jugador del primer equipo Luis Suárez ha sido sometido esta noche a una artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna por el doctor Cugat y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo aproximado de baja es de entre 4 y 6 semanas".