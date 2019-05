El gabinete de crisis entre Messi, Suárez y Piqué tras caer en la Copa del Rey ante el Valencia

El Barcelona no pudo ganar su quinta Copa del Rey consecutiva y el sueño del doblete -Liga y Copa- no pudo consumarse. Tras perder la final ante el Valencia, varios pesos pesados, entre los que estaban Messi, Suárez y Piqué, mantuvieron una reunión en el aeropuerto de Sevilla, junto a Pepe Costa, encargado de la oficina de atención al jugador, según informo AS.

Los cuatro integrantes del equipo azulgrana analizaron las consecuencias de la eliminación ante el Valencia para hacer autocrítica y balance de la temporada tras tocar casi el triplete.

La conversación fue intensa y se hizo mención al estado del equipo y a las causas de las derrotas ante el Liverpool, en la vuelta de las semifinales de la Champions, y ante el Valencia en la final de Copa del Rey. Los cuatro eran conscientes de que el equipo azulgrana necesita varios retoques.

Según la información de AS, cuando todos habían bajado del autobús, Messi, Piqué, Suárez y Costa se quedaron en la parte trasera casi un cuarta de hora.

