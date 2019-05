La camiseta de Salah para el Liverpool - Barcelona: "Nunca te rindas"

Los peores presagios se hicieron realidad para los aficionados del Liverpool en la previa de la vuelta de las semifinales de la Champions League. Jürgen Klopp anuncia de forma pública que no podría contar con Mohamed Salah para el duelo frente al Barcelona, después de la conmoción que sufrió el extremo egipcio durante el último partido liguero frente al Newcastle. Pero el jugador ha querido estar presente en Anfield y con una camiseta que habla por sí sola.

La viral camiseta de Salah: "Nunca te rindas" Reuters

De negro, a ratos con la capucha de su sudadera puesta, pero con el mensaje de su camiseta muy grande y claro: "Nunca te rindas". Un doble mensaje el que ha querido mandar Salah. El primero respecto a su propia persona. Ya que la pasada temporada se perdió la final ante el Real Madrid, al lesionarse en los primeros compases del encuentro. Mientras que ahora se ha quedado fuera del vital partido frente al Barcelona por esa conmoción sufrida el pasado fin de semana.

El jugador se encuentra bien, pero los servicios médicos han no solo aconsejado, sino también insistido en que no debía jugar durante, por lo menos, seis días. Y es que no solo sufrió un choque de cabezas con el portero del Newcastle, Martin Dubravka, en el minuto 68 de partido, sino que se ha sabido que perdió el conocimiento durante algunos segundos.

Mensaje a sus compañeros

El segundo mensaje va dirigido a su Liverpool. Los reds cayeron por 3-0 en la ida, pero ese "nunca te rindas" también para ellos, para sus compañeros. Porque Mohamed Salah cree en la posible remontada y se lo ha querido demostrar a todos por medio de una camiseta muy especial. De llegar a una hipotética final, el egipcio sí estará disponible para Klopp.

[Más información: Klopp confirma la baja de Salah para la vuelta de Champions contra el Barça]