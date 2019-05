Ernesto Valverde y el triplete: "Diría que estoy levitando, pero no hay manera"

Ernesto Valverde ha dado las claves del partido de vuelta, correspondiente a las semifinales de la Champions League, entre el Barcelona y el Liverpool. El técnico extremo ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa, aunque no ha querido dar pistas sobre su planteamiento en Anfield.

¿Varía el planteamiento por el resultado de la ida?

"Absolutamente no. Hay que plantearse el partido sin tener en cuenta la ida y hay que plantearnos ganar aquí. Hay que tomarse el partido como si no hubiera un antes y no hubiese un después. Mañana hay un punto final y esperemos que fuera para ellos. Sabemos que aprietan. Hay que estar a la altura del partido".

Partido de control

"Evidentemente cada equipo tiene su estilo y de lo que se trata es llevar el partido a tu terreno. Hay que veces que cuando el contrario te ataca y te somete, a veces te lleva a esas situaciones en las que parece que el balón no se para nunca. Pero no nos interesa tener la sensación de tener el control. Tenemos que atacar. Si pensamos en tener el control, es un absurdo. Tenemos que atacar. Vamos a salir a atacarles".

La importancia del físico

"Para estos partidos todo el mundo físicamente está perfecto porque lo tienes que dar todo. Quería evitar el riesgo de lesiones como se ha demostrado que puede pasar un problema como el de Dembélé o Salah".

Bajas del Liverpool

"Todos son jugadores importantes, cada entrenador se preocupa del rival y no queremos que ningún jugador esté lesionado. La ausencia de Dembélé es un problema porque ante un equipo que concede espacio es importante".

Busquets ha cambiado su juego

"Hay cosas que han cambiado. No sólo ha ido cambiando el juego del Barça sino cómo cambia el juego de los rivales. Antes arriba no apretaba nadie. Ahora te obligan a dividir el balón. Y cada uno intenta llevar el partido a su terreno".

A tres partidos del triplete

"No sé. Igual que hace una semana. Me encantaría decir que estoy levitando, pero no hay manera. Pero bastantes preocupaciones tengo ahora como para pensar en eso".

Ernesto Valverde, en Anfield Reuters

Fantasma de Roma

"Puede pasar que nos supere, en el fútbol puede pasar de todos. Son buenos, muy buenos. Ellos han perdido un partido en toda la temporada en Premier. Su juego a balón parado es extraordinario. Relajación poca".

¿Anfield es un templo del fútbol?

"Lo dije antes del partido en el Camp Nou. Son 22 jugadores y dos porterías. El portero se lo lleva".

¿Qué cambiaría de la ida para mejorar?

"Hay cosas que tenemos que mejorar pero si me cargo una cosa igual me cambio todo lo demás".

Arturo Vidal

"Ya lo veremos mañana. Está en forma. Ha habido en muchos partidos en los que no participado en la primera parte sino en la segunda. Nos aporta algo diferente. Nos junta el equipo detrás y adelante. Depende".

Complicado que Dembélé esté en las finales

"Será difícil, creo yo".

Cambio respecto a la temporada pasada

"Las experiencias sirven para mucho. Sirven más por la experiencia que tienes que por otra cosa. Allí no estuvimos bien pero el fútbol siempre te da otra oportunidad".

Remontada del Liverpool

"No lo temo pero los partidos hay que jugarlos. Seguramente todo el mundo pensaba que si el PSG marcaba un gol, estaría hecho. Y el Barça metió seis. Nada está escrito, hay que escribirlo".

¿Partido más importante como entrenador del Barcelona?

"Siempre es el siguiente. Quizá sí, pero hay que jugarlo"

[Más información - Luis Suárez: "En Anfield no celebraría un gol por respeto al Liverpool"]