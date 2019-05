Dembélé sufre una lesión muscular en el bíceps femoral

Ousmane Dembélé era titular frente al Celta de Vigo en Balaídos. Con vistas al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Liverpool, Ernesto Valverde se dejó a un gran número de pesos pesados en la Ciudad Condal. Llegaba la hora del extremo francés, quien apunta a líder en el partido liguero de la jornada 36 del campeonato doméstico.

Sin embargo, a las primeras de cambio Dembélé tenía que retirarse del terreno de juego por lesión. Después de pasar por las pertinentes pruebas médicas este domingo, el Barcelona ha confirmado la lesión del futbolista. El jugador sufre una dolencia muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y queda pendiente de evolución.

El jugador galo no será una alternativa para Ernesto Valverde ante el partido más importante para el cuadro blaugrana en lo que va de temporada. Con el 3-0 cosechado en la ida, desde el Barça no quieren dar por sentenciada la eliminatoria y los fantasmas de la Roma de Manolas comienzan a planear por Can Barça. Dembélé había venido siendo suplente después de superar su última lesión, pero el calvario vuelve a su vida una vez más.

Una temporada irregular

Ousmane Dembélé se impuso en la rotación a Coutinho, siendo así el acompañante elegido para completar el triplete junto a Luis Suárez y Messi. El futbolista ha podido estar presente en 42 partidos durante su segunda campaña como culé, en los que ha marcado 14 goles entre La Liga (8), la Champions League (3), la Copa del Rey (2) y la Supercopa de España (1). Habrá que esperar aún para saber si el francés ha dicho adiós a la temporada 2018/2019 o podrá estar listo para una hipotética final de la máxima competición continental, que se disputa el 1 de junio.

