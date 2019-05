Klopp rebaja la tensión con Salah: "Vio el partido en el vestuario, se encontraba bien"

Mohamed Salah dio el susto en el partido entre el Liverpool y el Newcastle. Un choque de cabezas dejó al extremo egipcio KO. El futbolista se desmayó y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Las alarmas saltaban de inmediato y es que este martes los reds reciben en Anfield la visita del Barcelona después del 3-0 a favor de los azulgranas de la ida.

El choque entre Salah y el portero del Newcastle, Martin Dubravka, dejó a la afición del Liverpool preocupada por el futbolista y también por las esperanzas de remontada ante Messi, Luis Suárez y compañía. Sin embargo, el propio Jürgen Klopp ha sido el encargado de rebajar la preocupación. "Vio el final del partido dentro del vestuario. Se encontraba bien", aseguró tras la victoria de los suyos por 2-3 en St. James Park.

Este triunfo da alas al Liverpool para seguir luchando por la Premier League con el Manchester City hasta el último suspiro. Analizando de lleno el encuentro, Klopp apuntó que "la forma en que jugó Newcastle" fue complicada par ellos y que "es realmente difícil solventar todas estas situaciones".

Sin presión

"No me siento presionado. Si somos campeones, somos campeones, no puedes sentir presión cuando haces tu mejor esfuerzo. Tener 94 puntos es increíble. Fue una batalla de voluntad con una victoria lograda por la pasión, corazón y deseo absoluto, absolutamente brillante", añadió el entrenador alemán.

"Tuvimos tantos momentos fantásticos de fútbol y pudimos sentenciar antes de que ellos empataran. Pero esto es así, es fútbol y solo puedo elogiar a los chicos", continuó un Klopp que se mostró feliz por la victoria: "Es un gran triunfo y merecido en un partido complicado contra un equipo físicamente más fuerte que nosotros. Tuvimos que luchar, no puedo estar más orgulloso de mis jugadores".

Solo hay una forma de ganar

"Estaba tranquilo porque pensé que era el destino, los jugadores lo estaban intentando todo. Hay que intentarlo. Fuimos agresivos, tratamos de empujar y luego tuvimos el contratiempo de Salah, que tuvo que retirarse", apuntó el germano. Jürgen Klopp antes de acabar señaló cuál es "única manera para ganar" que no es otra que "jugar al fútbol". "Todo el año ha sido intenso. No somos el mejor equipo del mundo y tenemos que trabajar duro. No hay partidos fáciles y ahora al final de la temporada tenemos tres partidos en seis días. Eso es muy difícil", finalizó el entrenador del Liverpool.

