Luis Suárez: "En Anfield no celebraría un gol por respeto al Liverpool"

El Liverpool recibe en el mítico estadio de Anfield al Barcelona este martes 7 de mayo. Un encuentro que decidirá qué equipo pasa a la final del Wanda Metropolitano. Uno de los protagonistas del encuentro puede ser un Luis Suárez que compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido.

Duro rival

"El Liverpool es un durísimo rival, pero nosotros tenemos nuestras armas y por eso estamos en la semifinal, la motivación es lógica".

Bajas del Liverpool

"Sus bajas son importantes, pero a nosotros no nos cambia nuestra forma de plantear el partido, tenemos que tener el máximo respeto a los jugadores internacionales que tienen".

Regreso a Anfield

"Para mí es especial volver aquí, llegué a la elite del fútbol gracias al Liverpool, viví momentos maravillosos y será bonito pisar este estadio con otra camiseta".

Partido de ida

"En la ida ganamos con un buen resultado, pero recordamos duros golpes de otras temporadas y sabemos que con el ambiente de Anfield el Liverpool le pondrá muchas ganas. En la ida hicimos uno de los mejores de la temporada, aunque ellos tuvieron ocasiones, como nosotros, y ahora tendremos que mejorarlo"

Ambiente en Anfield

"Para un jugador del Liverpool es un plus que su afición no va a parar de animar, pero somos profesionales y lo sabemos y tenemos que estar preparados. Desde el primer segundo van a salir a apretar, con entusiasmo, y luego hay que tener cuidado como no conceder faltas tontas, con la altura que tienen, no tener pérdidas tontas y no caer en un partido de ida y vuelta, que sería muy peligroso. En Anfield el ambiente siempre era extraordinario, siempre lleno ante un 5ª División en la Copa o contra el colista, te levantaba el ánimo y te motivaba".

Ernesto Valverde

"Nuestro entrenador tiene un respeto ganado y no le viene de ganar un título más o no, lo demuestra a diario".

¿Celebraría un gol en Anfield?

"La gente sabe la importancia que tiene marcar un gol en una semifinal y en Anfield no celebraría un gol por respeto como no lo hice con el Ajax en el campo de Groningen".

Solo piensa en el Barça

"Mi ilusión es jugar en el Barça el máximo de años posible y lograr el máximo número de títulos".

Salah, baja confirmada

"No está Salah, un jugador de talla mundial, pero Sturridge, Shaqiri y Origi tienen calidad también".

Remontada de la Roma

"Un año atrás -en Roma- entramos algo relajados y de eso se aprende para no volver a repetirlo".

Luis Suárez, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Su carrera

"En el Liverpool maduré como futbolista, en el Ajax evolucioné, pero en el Liverpool, con mejores jugadores, todavía más. Ser capitán del Liverpool fue una experiencia maravillosa y casi ganamos la liga".

Derrotas por goleadas

"La Champions te genera esa duda. Tenemos que estar atentos y más con las sorpresas que hay en la Champions últimamente. Perdimos por bastantes goles en París, Turín y Roma".

Recibimiento de Anfield

"Por el trabajo que hice durante tres años y medio creo que habrán más aplausos que silbidos para mí, ya me han regalado cosas aquó para mis hijos, que van a venir además. Mi hijo nació aquí. Mi hija se sabe las canciones del Liverpool..".

Molestias al principio de la temporada

"Sufrí mucho al principio con la rodilla pero trabajé para llegar a tope a final de temporada y llego bien gracias al cuerpo médico del Barça".

El problema de la edad

"Uno es consciente de la edad que tiene, hay que estar al nivel de la exigencia que requiere el Barça y hay que saber convivir con la crítica y el elogio. ¿Maxi Gómez? Es un gran jugador, pero no soy yo quien debe decir si es el que jugador que me debe suplir, para ello hay una secretaría técnica".

Respuesta a Milner

"Milner dijo que el Barça no está acostumbrado a enfrentarse a equipos como el Liverpool. Y puede ser verdad, pero ellos tampoco están acostumbrados a jugar ante equipos con nuestro toque".

[Más información: Klopp confirma la baja de Salah para la vuelta de la Champions League frente al Barcelona]