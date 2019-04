El Valladolid, perjudicado ante el Atlético: Melero no pita un claro penalti de Arias

Penalti de Arias no señalo por Melero López tras el aviso del VAR. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

Corría el minuto 89 en el Wanda Metropolitano y el 1-0 lucía en el marcador, cuando los jugadores del Valladolid reclamaron a Melero López una mano de Arias dentro del área rojiblanca. El colegiado no lo pitó en primera instancia, pero desde la sala del VAR se le avisó que debía revisar las imágenes. Tras hacerlo, el trencilla mantuvo su decisión de no señalar el punto de los once metros.

Melero consideró después de ver todas las imágenes de la acción que Arias tocó el esférico con su mano de forma involuntaria, por lo que no pitó un penalti que podría haber cambiado el resultado final de 1-0 -por gol en propia puerta de Joaquín- y también el devenir de La Liga.

De haber logrado el empate el equipo blanquivioleta, el Barcelona se hubiese proclamado campeón de La Liga 2018/2019 sin ni siquiera tener que saltar al campo frente al Levante este mismo sábado 27 de abril. Pero, más importante, un punto es ahora un sinónimo de vida o muerte para todos los equipos que están en los puestos de peligro de la tabla, como el Valladolid.

