Sarri "no quiere matar" a Kepa y no descarta sentarle contra el Tottenham

El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, no descartó que Kepa Arrizabalaga, después del incidente en la final de la Carabao Cup, sea suplente en el partido de Premier League ante el Tottenham Hotspur.

Kepa, lesionado en la final de la Carabao Cup Reuters

Respecto al encuentro de este miércoles contra el Tottenham, Sarri dijo que tiene "que decidir aún" y que puede que sea titular o puede que no. "Será una decisión para el grupo, para los jugadores", expresó el transalpino.

En la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, Kepa se negó a ser sustituido minutos antes de la tanda de penaltis, mientras Sarri se desesperaba en la banda porque pensaba que el español estaba lesionado. El propio árbitro se acercó para hablar con el guardameta y exigirle explicaciones al respecto, pero se mantuvo firme en todo momento y no cambió su postura.

"Cometió un grave error, pero no queremos matarle"

Ambos implicados aseguraron a posteriori que fue un malentendido y el club actuó castigando a Kepa sin una semana de sueldo. "Hablé con Kepa y pidió perdón al cuerpo técnico, pero eso no fue suficiente. Entonces se disculpó con sus compañeros, con el club. Creo que cometió un grave error, pero no queremos matarle. Después de lo del pasado lunes, para mí, la situación está terminada. Es un jugador joven, se equivocó y ya está", explicó Sarri este martes en rueda de prensa.

Además, el italiano señaló que Marcos Alonso no se sentó en el banquillo el pasado domingo porque no quería tener un lateral izquierdo en el banco y que ese ha sido el caso con Emerson Palmieri en otras ocasiones. Después del encuentro, Sarri señaló que "Kepa estaba en lo cierto, pero creo que lo expresó de mala manera. Lo supe cuando me lo dijo el doctor después".

