Wikipedia 'despide' a Sarri: Kepa Arrizabalaga, nuevo entrenador del Chelsea

Kepa Arrizabalaga se ha convertido en el gran protagonista de la final de la Carabao Cup tras su comportamiento significativo sobre el terreno de juego. Justo antes de la tanda de penaltis decisiva, el portero del Chelsea daba síntomas de estar lesionado, lo cual hizo que Sarri ordenase a Willy Caballero que se preparase para saltar al campo. No obstante, el guardameta español se negó a salir del campo mientras su entrenador le insistía con un gran enfado, pero el español no dejó de hacer gestos de tranquilidad, asegurando que se encontraba bien.

Dado que fue el propio futbolista quien tomó la decisión de continuar en el partido, el debate no ha tardado en desatarse en las redes e incluso algunas páginas conocidas han realizado momentáneamente un cambio significativo en la posición de Kepa. En lugar de ocupar la demarcación de portero, en Wikipedia se ha podido ver cómo le cambiaban a entrenador del Chelsea, lo cual tampoco ha pasado desapercibido al tratarse de un gesto un tanto cómico a la par que burlesco.

Lo cierto es que se trata de algo inaudito, pues no es nada habitual ver este tipo de acciones en las que un futbolista se niega a ser sustituido, y más aun teniendo unas pequeñas molestias que indicaban que podía estar lesionado. No obstante, Kepa ha querido ser su propio mánager para decretar que no se encontraba en las peores condiciones y que podía hacer frente a la tanda de penaltis sin mayor problema.

La derrota, la gota que colma el vaso

Para colmo del enfado de Sarri y del desconcierto de Willy Caballero, el Manchester City conseguía imponerse en los lanzamientos desde los once metros y llevarse la Carabao Cup a sus vitrinas. Todo ello no hará más que alimentar el surrealismo de lo vivido, pues independientemente de la lotería de los penaltis, la actitud de Kepa ha dejado mucho que desear y ha provocado que su entrenador acabara desquiciado y abandonando la zona técnica del campo.

